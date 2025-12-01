Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An vào ngày 18/12

Thông tin từ Tòa phúc thẩm TAND Tối cao cho biết ngày 18/12, các bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) sẽ được đưa ra xét xử.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 16 bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đến nay, 3 trong số 17 bị cáo có đơn kháng cáo đã rút kháng cáo.

Trong đơn kháng cáo, hầu hết bị cáo đều nêu ra những tình tiết giảm nhẹ của mình và mong Tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi cũng như hậu vụ án để cân nhắc cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở lại cộng đồng.

Ông chủ Tập đoàn Thuận An, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, tại phiên tòa sơ thẩm.

Kháng cáo vụ án, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội) cũng đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình trong đơn kháng cáo.

Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn có 8 bị cáo khác gồm: Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam); Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội); Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam).

Tiếp đến là Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ), Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ), Đàm Văn Cường (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ), Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An), Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh).

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo gồm: Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An); 2 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ) là Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp) và Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2).

Kế đến là 4 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Hà Nội gồm: Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc), Phạm Văn Duân (cựu Phó giám đốc), Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2) và Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2).

Trong các ngày 8-18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt 29 bị cáo về các tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo đó, Nguyễn Duy Hưng bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) bị phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Phạm Thái Hà bị Tòa tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 7 năm tù về các tội danh tương ứng.

Bản án sơ thẩm xác định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Trách nhiệm cao nhất trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Duy Hưng, đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các Ban Quản lý dự án, UBND một số tỉnh liên quan để được trúng thầu; chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm về đấu thầu.