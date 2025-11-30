Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tạm giữ hình sự chủ quán karaoke Monaza cùng nhiều nhân viên

  • Chủ nhật, 30/11/2025 21:34 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán karaoke Monaza.

Khoảng 1h ngày 18/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Monaza có địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN: 1977; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ.

nhan vien karaoke Monaza, Chu quan karaoke Monaza anh 1
Các đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán karaoke Monaza.

Tại thời điểm kiểm tra, có 11 phòng hát đang hoạt động, 4 phòng có sử dụng bóng cười. Test nhanh ma túy có 1 nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 83 bình "khí cười" (N2O) đồng thời đưa 169 người liên quan (gồm 140 nhân viên, 29 khách) về trụ sở để xác minh làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và đánh bạc, trong đó có Hồ Anh Tuấn, chủ quán; Mai Thị Phương, điều hành quán; Nguyễn Thị Thành, điều hành quán; Nguyễn Đình Huy, quản lý quán cùng nhiều đối tượng khác là nhân viên của quán.

nhan vien karaoke Monaza, Chu quan karaoke Monaza anh 2

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Xuân Ân

nhân viên karaoke Monaza Chủ quán karaoke Monaza Hà Nội nhân viên karaoke Monaza Chủ quán karaoke Monaza

    Đọc tiếp

    Au da trong tiec cuoi khien mot nguoi tu vong hinh anh

    Ẩu đả trong tiệc cưới khiến một người tử vong

    4 giờ trước 17:56 30/11/2025

    0

    Chiều 30/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trong tiệc cưới vào đêm 29/11, tại xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý