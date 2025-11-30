Bắt nhóm thanh niên đi ôtô mang số lượng lớn Ketamine và 'nước vui'

Chiếc ôtô chở 3 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã bị tổ công tác 141 làm nhiệm vụ tuần tra chặn giữ. Quá trình kiểm tra, số lượng lớn ma túy dạng Ketamine và "nước vui" bị phát hiện.

Khoảng 22h ngày 27/11/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trịnh Văn Bô - đường 70 Xuân Phương, tổ công tác Y24/141-CATP Hà Nội phát hiện một ôtô Toyota Vios màu trắng, biển kiểm soát 30M-08944, bên trong có 3 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe kiểm tra hành chính tại khu vực trước trụ sở Công ty xe đạp Thống Nhất, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Thế Minh (SN 1998, trú tại xã Dương Hoàng, Hà Nội). 2 người đi cùng gồm Phạm Tuấn Nam (SN 2003, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) và Trần Đức Quân (SN 2003, trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội).

3 nam thanh niên chở nhau trên ôtô bị tổ công tác 141 chặn giữ kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện tại hộc để đồ dưới vô lăng có 2 túi nylon màu vàng, hàn kín, in chữ "Ferrari". Tiếp tục kiểm tra dưới gầm ghế lái, lực lượng chức năng phát hiện một hộp carton màu trắng, bên trong chứa 7 túi nylon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tại chỗ, đối tượng Trần Đức Quân khai nhận toàn bộ số tinh thể trong các túi trên là ma túy dạng Ketamine và "nước vui", được Quân mua từ một người không rõ lai lịch với mục đích bán kiếm lời.

Tổ công tác Y24 đã thu giữ toàn bộ số "hàng nóng" có tổng trọng lượng 310 gam; 1 ôtô, 3 điện thoại di động, 110 triệu đồng tiền mặt, đồng thời bàn giao người cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường tiếp tục điều tra làm rõ.