Khởi tố 14 đối tượng vụ tranh chấp vị trí đỗ ôtô tại tầng hầm chung cư

Vụ việc xảy ra tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô (Hà Nội) là bài học cảnh tỉnh cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp các quyền sở hữu tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ ôtô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) giữa chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng", trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị tại các tòa nhà chung cư dẫn đến mất an ninh, trật tự.

Cơ quan chức năng thi hành quyết định khởi tố đối tượng Lương Hồng Huyên.

Trong đó, vụ việc xảy ra tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) là bài học cảnh tỉnh cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp các quyền sở hữu tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo Cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 24/6, khi nhóm nhân viên của chủ đầu tư tổ chức đưa 3 ôtô xuống tầng hầm của Tòa nhà CT2C-Khu đô thị mới Nghĩa Đô, thì gặp sự cản trở quyết liệt của Lương Hồng Huyên (sinh năm 1983, Trưởng Ban quản trị tòa nhà) và Vi Văn Tiếp (sinh năm 1994, Trưởng Ban quản lý tòa nhà).

Lương Hồng Huyên đã liên tục có lời lẽ thách thức, chửi bới, thậm chí lấy gậy golf làm hung khí để đe dọa nhóm nhân viên của chủ đầu tư. Hai bên đã lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự.

Cơ quan chức năng thi hành quyết định khởi tố đối tượng Vi Văn Tiếp.

Theo phản ánh của cư dân tòa nhà, việc tranh chấp này xảy ra đã lâu, nhưng các bên liên quan vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Trước đó, vào ngày 5/6 và 9/6, một tốp người đã kéo đến khu vực kiểm soát phương tiện ở tầng hầm Tòa nhà CT2C, gây áp lực với lực lượng bảo vệ và yêu cầu mở barie cho các xe không đăng ký trông giữ tại hầm chung cư ra vào.

Nhóm người trên khống chế bảo vệ, mở barie để đưa nhiều ôtô không rõ nguồn gốc vào hầm. Khi xảy ra tranh cãi, nhóm người này bị cáo buộc đã hành hung bảo vệ (sự việc được camera an ninh ghi lại).

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 6 bị can gồm: Lương Hồng Huyên, Vi Văn Tiếp, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Chung, Phan Vũ, Trần Hữu Huy; 8 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.