Nhặt được thẻ tín dụng mang đi mua điện thoại, nữ nghi phạm bị tạm giữ

Tại cơ quan chức năng, Thúy khai sau khi nhặt được thẻ tín dụng đã dùng để mua điện thoại và tai nghe, rồi bán lại điện thoại cho một cửa hàng khác được 24 triệu đồng.

Ngày 30/11, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Bùi Thị Thanh Thúy (28 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản liên quan việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng.

Theo trình báo của chị Cao Thị H., chiều 25/11, chị phát hiện thẻ tín dụng bị mất. Kiểm tra tại ngân hàng, chị phát hiện thẻ đã bị quẹt chi tiêu hơn 27 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Thị Thập từ ngày 5/11.

Thúy (áo đen) dùng thẻ visa nhặt được để tiêu xài tại một cửa hàng điện thoại.

Từ việc trích xuất camera và rà soát nhiều địa điểm, công an xác định Thúy là nghi phạm liên quan và mời về làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Thúy khai nhặt được thẻ tín dụng và dùng để mua điện thoại và tai nghe, sau đó bán lại điện thoại cho một cửa hàng khác được 24 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an phường Tân Mỹ (TP.HCM) cũng cho biết tạm giữ một người đàn ông khoảng 40 tuổi để điều tra hành vi trộm laptop.

Theo điều tra, ngày 25/11, chị B.A (18 tuổi, sống tại chung cư Docklands) đến công an trình báo bị mất máy tính xách tay hiệu Dell ngay trước khu vực chung cư.

Chỉ sau khoảng 2 giờ truy xét, Công an phường Tân Mỹ phối hợp Công an TP.HCM đã bắt giữ được nghi phạm liên quan.