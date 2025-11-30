Cựu nhân viên viễn thông lừa đảo bằng mánh đầu tư đường truyền

TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nội dung vụ án cho thấy, ngày 1/4/2008, Nguyễn Tiến Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel với vai trò nhân viên kỹ thuật, chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa. Đến ngày 25/8/2014, Hùng được điều chuyển đến làm việc tại Trung tâm Viettel Sơn Tây và sau đó bị cho nghỉ việc.

Quá trình làm việc tại Trung tâm Viettel Đống Đa, Hùng quen biết anh Hoàng Xuân Mạnh (Giám đốc một doanh nghiệp) do nhiều lần bị cáo lắp đặt, sửa Internet cho công ty của anh Mạnh.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tháng 11/2018, bị cáo Hùng đầu tư tiền vào các ứng dụng (App) của Trung Quốc về đầu tư bán hàng để góp vốn với công ty trên App nhằm hưởng phần trăm. Quá trình đầu tư, Hùng tham gia vào nhiều App khác nhau (hiện đã bị xóa) nên cần tiền đầu tư.

Lúc này, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn bè, người quen dưới hình thức rủ đầu tư góp vốn để lắp đặt modem và đường truyền Internet Viettel. Bị cáo nói dối mọi người rằng anh ta đang làm nhân viên kỹ thuật của Viettel hoặc cộng tác viên của Viettel, đang hợp tác với công ty của anh Mạnh lắp đặt nhiều modem và đường truyền Internet tốc độ cao nên cần huy động tiền.

Theo lời bị cáo, sau khi lắp đặt xong, công ty của anh Mạnh thanh toán tiền cho Viettel. Khi đó, Viettel sẽ thanh toán tiền cho Hùng. Bị cáo thỏa thuận chia phần trăm lợi nhuận 3-10% và thời gian thanh toán kể từ ngày thi công 1-2 tháng, tùy từng bị hại và tùy hợp đồng.

Cáo trạng xác định thực tế Hùng không bàn bạc với anh Mạnh, cũng không hề lắp đặt modem đường truyền Internet nào cho công ty anh Mạnh.

Để các bị hại tin tưởng, bị cáo dùng một số điện thoại, giả danh anh Mạnh, gọi cho các bị hại nói dối đang hợp tác với Hùng và kêu gọi những người bị hại góp vốn đầu tư với bị cáo.

Tin tưởng Hùng, từ năm 2019 đến tháng 6/2021, những người bị hại đã đưa tiền cho Hùng để rồi sau đó mới biết mình bị lừa… Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 người bị hại hơn 12 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền của người bị hại, Hùng dùng một phần để đầu tư vào các App và dùng tiền của người bị hại này trả cho người bị hại khác hoặc trả cho chính người bị hại vừa chuyển tiền, đồng thời nói dối đó là tiền lợi nhuận và tiền vốn đầu tư.

Sau đó những người bị hại tiếp tục dùng số tiền gốc và lãi mà Hùng trả để đưa cho Hùng mang đi đầu tư. Về phía bị cáo, sau khi mang tiền của những người bị hại đầu tư vào các App, đến tháng 5/2021, bị cáo định rút khoảng 7- 8 tỷ đồng ra khỏi các App nhưng không được. Khi không còn khả năng trả tiền cho người bị hại, Hùng đã bỏ trốn và bị bắt sau đó.