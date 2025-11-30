Đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ, sử dụng trên 11.000 tài khoản 'ma'

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng trong đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn xuyên quốc gia, đồng thời xác định số tiền giao dịch trong đường dây lên đến hơn 68.000 tỷ đồng.

Tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến một đối tượng trú tại Đà Nẵng. Đối tượng này đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập hàng loạt doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hàng trăm tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Với sự cấu kết của một số nhân viên ngân hàng, đường dây tội phạm này đã mở hàng loạt cho các doanh nghiệp "ma", để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây rửa tiền.

Trong gia đoạn 1 của vụ án, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam 23 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã giao dịch rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng và số ngoại tệ trị giá hơn 300 tỷ đồng .

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các đơn vụ nghiệp vụ tiếp tục được mở rộng điều tra.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm, gồm Lê Văn Ngọc Duy (quê Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (quê Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (quê Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (trú cùng Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (trú cùng Gia Lai) và Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (trú cùng Quảng Trị).

Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh đường dây này đã giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng , 43 triệu USD , 1,5 triệu euro. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng , kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma". Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng trong đường dây đã mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo rửa tiền.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã xác định hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại hàng chục tỉnh thành như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền rất lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng .

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.