Hệ lụy từ xuất khẩu lao động 'chui'

Để hiện thực hóa giấc mơ xuất ngoại làm việc, nhiều lao động không đủ tiêu chuẩn hoặc hám lợi giá rẻ đã nhắm mắt đưa chân, phó mặc số phận cho các đối tượng trong đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép.

Ngày 25/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị triệt xóa thành công đường dây chuyên tổ chức cho người Việt Nam sang lao động trái phép tại Đài Loan (Trung Quốc) bằng đường biển.

Đến nay, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hai (SN 1987, trú tại thôn Xuân Đào, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985, trú tại TDP Bắc Hà, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hai là đối tượng từng từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan (Trung Quốc), đến năm 2023 thì bị trục xuất về Việt Nam. Từ cuối năm 2024, Hai tiếp tục có ý định sang Đài Loan làm việc bằng con đường bất hợp pháp, thời gian này thông qua mạng xã hội đối tượng biết được nhiều người khác cũng có nhu cầu vượt biên sang Đài Loan làm việc.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng đưa 24 lao động xuất ngoại chui bằng đường biển.

Để thực hiện ý nguyện, Nguyễn Văn Hai đã liên lạc với người đàn ông Đài Loan tên là Sẻo Phang, ông chủ cũ trước đây đối tượng từng làm việc, thì được người này giới thiệu cho một người Đài Loan tên là Li Chia Hao có thuyền đánh cá có thể đưa người từ Việt Nam sang Đài Loan bằng đường biển.

Trao đổi qua mạng xã hội, Li Chia Hao cho biết chi phí để chở 1 người từ Việt Nam sang Đài Loan bằng đường biển là 42 vạn đài tệ. Nguyễn Văn Hai đã liên lạc với những người có nhu cầu sang Đài Loan làm việc về mức lộ phí và được những người này đồng ý.

Đến ngày 8/4/2025, sau khi nhận được thông báo của Li Chia Hao về việc thuyền sẽ vào khu vực biển Kỳ Anh để đón người chở đi Đài Loan, Nguyễn Văn Hai cùng với Nguyễn Văn Hạnh đã đưa 24 người đến khu vực lạch biển thuộc phường Hải Ninh để lên tàu đi Đài Loan.

Sau 7 ngày, khi tàu cách bờ biển khoảng 50 km, thì Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện, bắt giữ và đưa tất cả người trên tàu về trụ sở làm việc. Đến nay, phía Đài Loan đã trục xuất 14 người lao động về Việt Nam, còn lại 10 người hiện ở Đài Loan chưa trở về Việt Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2025 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã triệt xóa thành công đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt và khởi tố 9 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo đó, từ tháng 8/2024, Lê Thị Dương (SN 1976, trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã cấu kết với Nguyễn Đức Thịnh (SN 1988, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) và một số đối tượng khác, tổ chức đưa người đi sang Hồng Kông (Trung Quốc) lao động theo diện visa du lịch vào Trung Quốc rồi vượt biên vào Hồng Kông với chi phí khoảng 145 triệu đồng/người.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Nguyễn Đức Thịnh và các đối tượng đã tổ chức 3 chuyến cho người khác trốn đi nước ngoài, tổng cộng 13 người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác đi sang Hồng Kông. Trong đó, 2 chuyến bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, trục xuất về Việt Nam, 1 chuyến được các đối tượng tổ chức thành công sang Hồng Kông và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Số liệu của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, triệt xóa 9 đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, khởi tố 39 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải cứu thành công hàng trăm người dân có ý định xuất cảnh trái phép sang các nước khác để lao động bất hợp pháp.

Tuy nhiên, những số liệu đó chưa phản ánh đúng và đầy đủ thực tế về tình hình xuất ngoại "chui" của lao động tại Hà Tĩnh. Chỉ tính riêng trên tuyến biên giới Việt - Lào, tình hình lao động được đưa sang Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar để làm việc bất hợp pháp trong những năm gần đây diễn biến rất phức tạp, nhiều người sa vào bẫy lừa "việc nhẹ, lương cao", sau đó bị đào tạo thành công cụ tại các trung tâm lừa đảo quốc tế, không ít người bị đánh đập, buộc người thân phải chi hàng trăm triệu đồng để chuộc về.

Từ giữa năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng các tỉnh dọc biên giới Việt - Lào, trong đó có Hà Tĩnh đã tiếp nhận khoảng 1.000 công dân Việt Nam xuất ngoại và lao động, cư trú bất hợp pháp, thậm chí vi phạm pháp luật nên bị cảnh sát các nước sở tại bắt giữ, trao trả. Thậm chí, không ít vụ việc đau lòng đã xảy ra đối với những chuyến xuất ngoại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro.

Tháng 10/2019, thảm kịch xảy ra khi 39 người Việt Nam được đưa lên thùng xe container ở phía bắc nước Pháp để vượt biên sang Anh với chi phí 23.000USD. Chiếc xe định mệnh chở họ được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet của nước Anh trong đêm và các nạn nhân sau đó đều tử vong trong thùng xe container.

Trong những năm gần đây, tại vùng biển Đài Loan đã xảy ra các vụ đắm tàu khiến nhiều người chết, trong đó một số thi thể có giấy tờ tùy thân Việt Nam, không loại trừ khả năng là lao động trong các đường dây xuất ngoại chui bằng đường biển bị gặp nạn.

Từ những vụ việc xảy ra và bị phát hiện trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo với các công dân có nhu cầu đi nước ngoài lao động tuyệt đối không tin vào các lời mời gọi xuất cảnh trái phép, nhất là qua biên giới đường rừng, đường biển hoặc "đi theo nhóm nhỏ, không cần giấy tờ".

Khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi đăng ký xuất khẩu lao động; liên hệ các đơn vị được Nhà nước cấp phép hoạt động trên lĩnh vực này để tìm hiểu và đăng ký. Khi có sự việc xảy ra cần chủ động tố giác với cơ quan điều tra và các lực lượng chức năng để bảo vệ tài sản và tính mạng, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Việc đấu tranh, bắt giữ kịp thời các đối tượng trọng đường dây "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của lực lượng ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh đến những đối tượng có ý định tham gia hoạt động tổ chức xuất cảnh trái phép: mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.