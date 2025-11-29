Nổ lớn ở TP.HCM, một người đàn ông tử vong

Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại xã Nhuận Đức khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến 15h30 ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong trên địa bàn, sau khi người dân nghe thấy tiếng nổ lớn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức (khu vực trước đây thuộc huyện Củ Chi), TP.HCM, bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện một căn nhà trong khu vực đã bị hư hỏng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương.

Camera an ninh của nhà dân lân cận đã ghi lại được thời điểm xảy ra vụ nổ. Theo hình ảnh, tiếng nổ lớn đến mức làm rung lắc đồ đạc của các căn nhà dù chúng cách hiện trường hàng chục mét.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Khu vực quanh căn nhà gặp sự cố và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa đã được phong tỏa nghiêm ngặt, không cho người lạ ra vào nhằm phục vụ công tác điều tra.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lớn và cái chết của nạn nhân đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.