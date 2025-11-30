Bắt đối tượng người nước ngoài đập kính hàng loạt ôtô trộm cắp tài sản

Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị bắt giữ một đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vị đập vỡ kính hàng loạt ôtô trộm cắp tài sản trong đêm.

Trước đó, Công an phường Gia Viên nhận được tin báo, về việc hàng loạt ôtô đỗ qua đêm trên địa bàn bị đập vỡ kính, tài sản bên trong bị kẻ gian trộm cắp, các vụ việc xảy ra trong đêm, rạng sáng ngày 28/11.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất từ hệ thống camera, Công an phường xác định, vào 3h50 ngày 28/11, tại hồ Tiên Nga, trước nhà số 26/27 Lê Lợi (phường Gia Viên), ôtô BKS 15A-567.xx bị đối tượng dùng gạch đập vỡ kính lái.

Theo trình báo của chủ xe, tài sản bị mất gồm 1 ví da bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 vòng tay, tổng trị giá tài sản khoảng 32 triệu đồng.

Hình ảnh một số phương tiện bị đối tương JIANG CHUANGXING đập vớ kính trộm cắp tài sản.

Tiếp đó, vào 4h15 cùng ngày 28/11, tại ngõ 11 Đông Khê (phường Gia Viên), đối tượng tiếp tục phá cửa kính ôtô BKS 15C-435.xx, lấy đi 1 túi da bên trong có ví, 3 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động, tổng trị giá trị giá khoảng 6,5 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, đối tượng hết sức manh động, với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau thời gian ngắn kể từ khi tiếp nhận thông, đến chiều 28/11 Công an phường Gia Viên đã xác định nghi phạm là JIANG CHUANGXING (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) và tiến hành truy bắt thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh, thu giữ tang vật liên quan.

Đối tượng JIANG CHUANGXING (ngồi giữa) tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, JIANG CHUANGXING đã khai nhận toàn bộ sự việc, đồng thời khai trước đó vào đêm 27/11, cũng với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện liên tiếp 4 vụ đập kính ôtô trộm cắp tài sản trên địa bàn các phường Gia Viên và Ngô Quyền (cùng TP Hải Phòng).

Hiện vụ việc được Công an phường Gia Viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.