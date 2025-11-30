Công an Cà Mau đề nghị cung cấp 12 hồ sơ dự án giao thông

Công an tỉnh Cà Mau gửi văn bản đề nghị Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan 12 dự án do Ban này làm chủ đầu tư.

Ngày 29/11, nguồn tin của PV Tiền Phong, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (gọi tắt là Ban giao thông Bạc Liêu) cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan 12 dự án đang triển khai, nhằm phục vụ công tác thu thập thông tin theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh này.

12 dự án (DA) giao thông, gồm: DA đường vành đai trong TP Bạc Liêu; DA đường vành đai ngoài TP.Bạc Liêu; DA đầu tư tuyến đường liên kết vùng ĐBSCL ĐT.980; DA xây dựng tuyến đường ĐT.979; DA xây dựng Cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến Giồng Nhãn - Gò Cát; DA nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa; DA xây dựng đường nối vào cầu Giá Rai mới.

DA nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa là 1 trong 12 DA được yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan.

DA cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; DA xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào; DA xây dựng tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào; DA Cầu Bạc Liêu 3; DA đường Lộc Ninh - Ninh Thạnh Lợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đề nghị Ban giao thông Bạc Liêu cung cấp đầy đủ các nhóm thông tin tổng quan từng DA, gồm tên DA, công trình, gói thầu, chiều dài, lý trình, địa điểm xây dựng, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư; thẩm quyền đầu tư, tên chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế; nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát, thời gian thực hiện.

Tiến độ thực hiện đến nay của từng DA, gói thầu; báo cáo về nghiên cứu tính khả thi và kết quả về khoan thăm dò địa chất (nếu có). Đặc biệt, hồ sơ mời thầu, dự thầu, kết quả chấm thầu, xét thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu thanh quyết toán, hồ sơ tạm ứng đối với các gói thầu đã tạm ứng nhưng chưa thanh quyết toán.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu tất cả hồ sơ được gửi về đơn vị trước ngày 10/12/2025.