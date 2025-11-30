Tòa phúc thẩm 'chốt' ngày xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Thái Hà

Sau khi bị tuyên án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù, ông Phạm Thái Hà đã có đơn kháng cáo xin tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Dự kiến ngày 18/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Tuyên Quang và các tỉnh Bắc Giang cũ.

Nhiều cựu quan chức kháng cáo xin giảm án

Trước đó, sau phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Cũng xin giảm nhẹ hình phạt có bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội); Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang) cùng 14 bị cáo khác.

Bị cáo Phạm Thái Hà.

Hồi tháng 9/2025, ông Phạm Thái Hà bị TAND TP Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Cựu quan chức cấp cao khác là ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị phạt 3 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị phạt 10 năm 6 tháng tù; 26 bị cáo khác bị phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bản án sơ thẩm xác định quá trình tham gia đấu thầu ở một số dự án giao thông, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

Qua đó, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng .

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội "mở đường" cho chủ doanh nghiệp

Theo tòa, sau khi được ông Phạm Thái Hà "mở đường", Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; đồng thời chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các công ty do Tập đoàn mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi "thông đồng, móc ngoặc" với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nguyễn Huy Hưng cũng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu.

Quá trình thực hiện, Hưng trực tiếp hoặc đưa lợi ích vật chất cho ông Phạm Thái Hà 750 triệu đồng; đưa ông Lê Ô Pích 4 tỷ đồng ; đưa cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái 900 triệu đồng; đưa cho lãnh đạo các Ban quản lý dự án từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 120 tỷ đồng .

Trách nhiệm cao nhất trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Duy Hưng. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các Ban Quản lý dự án, UBND một số tỉnh có liên quan để được trúng thầu; chỉ đạo những cán bộ, nhân viên khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm trong đấu thầu.