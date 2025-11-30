Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ẩu đả trong tiệc cưới khiến một người tử vong

  • Chủ nhật, 30/11/2025 17:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 30/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trong tiệc cưới vào đêm 29/11, tại xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ.

Hai đối tượng bị bắt: Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) về hành vi giết người; Phan Minh Tường (SN 2009, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Lúc 23h ngày 29/11, Công an xã Thạnh Thới An nhận được tin báo về vụ "Giết người" xảy ra tại ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ; nạn nhân là Trần Chí Tưởng (SN 2003, ngụ ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ) bị tử vong.

Hai đối tượng Cường và Tường tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào thời gian trên tại nhà ông Trịnh Hữu Quốc (SN 1976, ngụ ấp Thạnh An 2, xã Thạnh Thới An) có tổ chức tiệc cưới cho con trai Trịnh Hữu Nhuận. Trong lúc diễn ra tiệc cưới, giữa những thanh niên đang nhảy múa, hát hò xảy mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, đánh nhau. Trong lúc xô xát, anh Tưởng bị Cường dùng vật nhọn đâm một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Vụ ẩu đả còn khiến anh Trịnh Hữu Khanh (SN 1990, ngụ phường Khánh Hoà, TP Cần Thơ) bị thương nặng ở vùng bụng; anh Phan Văn Sang (SN 1990, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ) bị thương ở tay trái.

Đối tượng Cường bị bắt ngay trong đêm.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác mình nội dung vụ việc, tiến hành ghi lời khai người làm chứng, người bị hại; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy bắt các đối tượng gây án.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/au-da-trong-tiec-cuoi-khien-3-nguoi-thuong-vong-i789689/

Văn Đức/Công an Nhân dân

