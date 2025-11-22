Vụ 15 bị can rửa tiền, chiếm đoạt tài sản: Kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú

Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 15 bị can trong vụ án rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản, kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú để hưởng khoan hồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

15 bị can trong vụ án này bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 290, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324, khoản 3 - Bộ luật Hình sự).

Trong số 15 bị can này có bị can Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990; giới tính nam; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; nghề nghiệp: tự do; trình độ học vấn 12/12; nơi thường trú: số 14/240/24 Khương Đình, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Quá trình điều tra, truy tố, bị can Hồ Quốc Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện, bị can này đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19368 ngày 15/11/2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu bị can Hồ Quốc Anh đang ở đâu hãy đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu bị can Hồ Quốc Anh tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ coi đó là hành vi từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.