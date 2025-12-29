Bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu "Siang Pure Oil".

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989, chủ mưu, cầm đầu), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, vợ của Hoàn), cùng các nhân viên làm thuê trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất hàng giả: Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005), đều cư trú tại TP.HCM.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 13/12, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà không số, đường 171, ấp 18, xã Bình Mỹ, phát hiện các đối tượng đang pha trộn hỗn hợp dầu bằng hóa chất trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có công dụng, chức năng dược liệu.

Bắt tạm giam 5 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh.

Hỗn hợp được tạo thành theo tỷ lệ tùy ý, mua qua mạng xã hội, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp và đóng màng co để hoàn thiện thành phẩm.

Nguồn hóa chất sử dụng không phải dược chất, chỉ là tinh dầu - dung môi - chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương, không có tác dụng điều trị - giảm đau - sát khuẩn như bao bì thể hiện và tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát, ngộ độc tinh dầu; đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

Sau khi lập biên bản, Đoàn kiểm tra tiếp tục khám xét địa điểm thứ 2 tại số 5 Võ Văn Bích, ấp 15, xã Bình Mỹ, thu giữ hơn 4.300 chai dầu thành phẩm, cùng máy ép nhiệt, can dung dịch hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, thùng chai lọ và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ sản xuất hàng giả.

Nhân viên đóng hộp và các nhãn, bao bì sản phẩm dầu gió giả.

Điều tra bước đầu, Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp chính hãng.

Đáng chú ý, địa điểm sản xuất, cất giấu số hàng giả mà các đối tượng lựa chọn đều ở những nơi thưa thớt người, xa khu dân cư nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; đồng thời sản phẩm giả mạo được làm hoàn toàn từ hóa chất.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.