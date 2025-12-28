2 người đàn ông Thanh Hóa giấu súng tự chế trong hang đá

Thời gian làm việc ở Hà Nội, Hưng Yên, Ban và Lập mua súng tự chế bắn đạn chì của một người lạ mặt mang về quê giấu trong hang đá để săn bắn chim rừng.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý, xác minh, xử lý hành vi tàng trữ, sử dụng súng săn trái phép của Hà Văn Ban (SN 1987) và Hà Văn Lập (SN 1986), cùng trú tại thôn Nủa, xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hoá.

Hà Văn Ban và Hà Văn Lập khai mua súng dùng khí nén và đạn cất giấu trong hang đá để phục vụ săn bắn chim rừng. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp tuần tra bảo vệ rừng, Công an xã Cổ Lũng phát hiện Hà Văn Ban và Hà Văn Lập có hành vi sử dụng súng (loại súng khí nén) để săn bắn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng săn tự chế và 65 viên đạn chì.

Làm việc với cơ quan công an, Hà Văn Ban và Hà Văn Lập khai, cuối năm 2024, trong thời gian làm công nhân ở Hà Nội và Hưng Yên, cả hai được một người lạ mặt mời chào mua súng khí nén để bắn chim.

Do nhà ở gần rừng và cùng có sở thích đi rừng bắn chim nên Ban và Lập đồng ý mua, sau đó mang về cất giấu trong hang đá tại khu vực rừng thuộc thôn Nủa (xã Cổ Lũng).

Đến ngày 23/11, khi cả hai đang đi săn bắn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Vụ việc sau đó được Công an xã Cổ Lũng chuyển lên Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thụ lý, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Hai khẩu súng săn loại khí nén mà Ban và Lập mua, cất giấu và sử dụng. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, quy định của pháp luật, hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại súng - kể cả súng hơi, súng săn, súng tự chế - khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội và bị nghiêm cấm.

Người dân đang cất giữ hoặc phát hiện người có hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán, chế tạo, vận chuyển các loại súng săn, súng hơi, súng tự chế, đạn, vật liệu nổ… cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để giao nộp và ngăn chặn kịp thời.