Liên tiếp triệt phá các vụ trộm chó sử dụng cả súng điện tự chế

Khi phát hiện chó trên các tuyến đường lớn, đối tượng hạ kính xe xuống và bắn, sau khi bắn trúng, sẽ bước xuống đưa chó lên xe tẩu thoát.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm chó quy mô lớn, hoạt động tinh vi, sử dụng phương tiện ôtô và cả súng điện tự chế để thực hiện hành vi phạm tội.

Các vụ việc không chỉ gây bức xúc trong dư luận địa phương mà còn cho thấy tính chuyên nghiệp và sự táo bạo của các nhóm "cẩu tặc" hoạt động liên tỉnh.

Súng điện tự chế của các đối tượng để bắn chó. Ảnh: TTXVN phát.

Vụ việc mới nhất, vào khoảng 20h ngày 5/12, tại ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh, tổ tuần tra Công an xã Phước Lý khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường bờ sông thì phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe môtô chở theo bao tải có nhiều dấu hiệu khả nghi, nên ra hiệu dừng phương tiện. Các đối tượng tăng tốc bỏ chạy nhưng gặp phải lực lượng chức năng chốt chặn, bắt giữ ngay sau đó.

Tại hiện trường, công an kiểm tra và phát hiện bên trong các bao tải chứa tổng cộng 5 con chó và 1 con mèo, với tổng trọng lượng hơn 60 kg.

Đặc biệt, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng điện tự chế, loại công cụ thường được dùng để gây tê vật nuôi và 1 môtô. Hai đối tượng bị bắt là Lê Công Vàng (36 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Tấn (28 tuổi, hộ khẩu thường trú ở TP.HCM). Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi trộm chó, mèo tại xã Phước Lý và các khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 27/11, Công an xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) phối hợp với Đội 3-Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh làm việc với Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) nhằm làm rõ hành vi dùng ôtô bắn trộm chó, gây xôn xao dư luận. Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng với hai đồng phạm khác.

Theo lời khai, nhóm này hoạt động theo thỏa thuận của Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện chưa rõ nơi ở) yêu cầu Khánh tìm thuê xe ôtô để chuẩn bị cho việc đi trộm chó. Sau đó, một đối tượng khác tên Tài thuê được chiếc ôtô của một phụ nữ tên H.T.T.L.

Vào khoảng 6h ngày 24/11, Tài (chưa rõ họ tên, địa chỉ) chở Khánh đến lấy ôtô thuê của phụ nữ tên H.T.T.L. Để che giấu hành vi, Trung đưa cho Khánh 2 biển số giả 62A-123.68, được dán chồng lên biển số thật bằng keo hai mặt.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Khánh đóng vai trò tài xế, Tài ngồi ghế phụ, còn Trung ngồi ở hàng ghế giữa phía sau xe, chuẩn bị sẵn súng bắn điện.

Khi phát hiện chó trên các tuyến đường lớn, Trung sẽ hạ kính xe xuống và bắn, sau khi bắn trúng, Trung sẽ bước xuống đưa chó lên xe tẩu thoát.

Với phương thức tinh vi này, chỉ trong một đêm (từ ngày 24/11 đến rạng sáng 25/11), nhóm này bắn trộm tổng cộng 13 con chó tại các xã Thuận Mỹ, Tầm Vu, An Lục Long và Bến Lức.

Khoảng 2h ngày 25/11, nhóm đối tượng mang số chó này đến một điểm thu mua tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh để bán với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng rồi chia nhau.

Vụ việc trộm chó bị phát hiện khi camera an ninh của người dân tại ấp Bình An, xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) ghi lại rõ ràng hành vi của nhóm này vào khoảng 23 giờ ngày 24/11. Đoạn video cho thấy một đối tượng bước xuống từ chiếc ôtô 7 chỗ màu trắng, dùng vật giống súng điện bắn hạ một con chó khoảng 10 kg, sau đó ôm con vật lên xe và tẩu thoát.

Việc liên tiếp bắt giữ các vụ trộm chó từ nhóm đi môtô sử dụng súng tự chế, đến nhóm dùng ôtô lắp biển số giả cho thấy tình trạng trộm chó tại Tây Ninh đang diễn biến phức tạp và các cơ quan chức năng đang quyết liệt trấn áp loại tội phạm này.