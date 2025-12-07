Hành trình truy bắt 'ông trùm' tập đoàn lừa đảo online

Một cuộc gọi tưởng chừng ngẫu nhiên, món quà hấp dẫn, lời hứa hoàn tiền hoặc thậm chí là giả danh cơ quan thực thi pháp luật thông báo người nghe vướng vào pháp luật - phía sau màn kịch tinh vi ấy là băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp.

Giữa năm 2025, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an nhận được nhiều tin báo từ các địa phương phản ánh tình trạng người dân bị lừa đảo qua không gian mạng với số tiền rất lớn. Điểm chung là họ bị dẫn dụ tham gia các sàn đầu tư tài chính, dự án thương mại điện tử hoặc làm việc có hoa hồng cao. Nhiều người vì nhẹ dạ, cả tin đã chuyển vào tài khoản do nhóm đối tượng điều hành.

Những chiếc bẫy "đầu tư tài chính", "thương mại điện tử"

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Cục CSHS chỉ đạo trinh sát tiến hành rà soát, phân tích dữ liệu, nhanh chóng nhận định các đường dây phạm tội này không hoạt động đơn lẻ mà có tổ chức chặt chẽ và rất chuyên nghiệp. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính, tạo vỏ bọc, dùng hàng trăm tài khoản ảo, các loại sim rác và đặt thuê bao máy chủ ở nước ngoài nhằm gây khó khăn, cản trở cho công tác điều tra.

Lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra 4 công ty bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan hành vi lừa đảo do Trần Quang Đạo cầm đầu.

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Trưởng phòng Phòng Trọng án, Cục CSHS, thông tin thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, có sự phân công vai trò, vị trí rõ ràng và kẻ cầm đầu rất ít khi xuất hiện mà thường chỉ đạo từ xa. Bọn chúng tạo ra nhiều chân rết hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau nhằm dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân.

Một số đối tượng khác chịu trách nhiệm tạo ra những tài khoản để rửa tiền, chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản nhằm xóa dấu vết. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Trọng án phát hiện dấu hiệu cho thấy số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố cả nước.

Bài toán khó giải

Tính chất phức tạp, quy mô lớn và mức độ thiệt hại cho thấy đây là một đường dây tội phạm liên quan đến các yếu tố nước ngoài. Nếu không sớm ngăn chặn, thiệt hại cho người dân sẽ còn tiếp tục gia tăng, niềm tin xã hội bị xói mòn, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS, khi đó đã chỉ đạo Phòng Trọng án khẩn trương tham mưu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để triển khai phương án đấu tranh, triệt phá bằng được đường dây này.

Ngay lập tức, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo Cục CSHS phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương lần theo những manh mối để tìm ra ai là kẻ đứng sau tổ chức tội phạm tinh vi này.

Đối tượng Trần Quang Đạo.

Trong giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất đối với các trinh sát là làm sao tiếp cận được nhóm đối tượng bởi các mối quan hệ xã hội của chúng hầu như khép kín, người ngoài rất khó tiếp cận. Ngay cả việc thuê nhà, di chuyển hay mua sắm, sinh hoạt thường nhật đều được chúng tính toán rất cẩn thận để hạn chế bị lộ.

"Có những ngày chúng tôi phải bám theo đối tượng từ sáng sớm đến đêm khuya, di chuyển hàng chục cây số nhưng chỉ thu được vài thông tin rất nhỏ… Thế nhưng, chính những mảnh ghép nhỏ đó khi được tổng hợp đã góp phần dựng lên bức tranh toàn cảnh hoạt động của đường dây tội phạm", Thiếu tá Đặng Thị Thu Hoài, cán bộ Phòng Trọng án, kể lại.

Hé lộ "tập đoàn" lừa đảo

Sau quá trình kiên trì đeo bám, tỉ mỉ thu thập từng dữ liệu, đường dây tội phạm dần hé lộ. Ban chuyên án xác định Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP.HCM, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) là kẻ cầm đầu đường dây.

"Trần Quang Đạo học vấn không cao nhưng lại có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và khá am hiểu các phương thức, thủ đoạn che giấu hành vi trên không gian mạng", Thượng tá Lê Vinh Tùng cho hay.

Quá trình theo dõi Đạo, các trinh sát nhận thấy đối tượng thay đổi chỗ ở liên tục và điều hành đường dây thông qua nhiều ứng dụng, tầng nấc trung gian. Các đối tượng khác cũng thường xuyên đổi chỗ ở, chúng còn thuê các căn hộ cao cấp để tụ họp, bàn bạc thực hiện hành vi phạm tội xong là giải tán.

Ban chuyên án xác định để che giấu hoạt động phạm pháp, tạo ra các vỏ bọc, Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty tại TP.HCM gồm: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ressun, Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lesson.

Trên danh nghĩa đây là các doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng thực chất chúng chỉ là doanh nghiệp "ma", hoạt động như những tổng đài lừa đảo khổng lồ. Mỗi công ty có nhiều phòng ban, cấp dưới chia thành tổ nhóm rõ ràng. Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, đào tạo, trở thành những “cỗ máy” gọi điện lừa đảo lạnh lùng.

Chúng giả làm nhân viên y tế, cán bộ bệnh viện, sử dụng phần mềm Internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn, tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người lớn tuổi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận quà khuyến mãi, quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử… Tất cả đều tuân theo kịch bản do chính Đạo soạn thảo.

Cán bộ chiến sĩ Ban chuyên án họp án giữa đêm.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Các bị hại (trong đó có rất nhiều người cao tuổi) cho biết đã phải gom góp từng khoản lương hưu ít ỏi, thậm chí vay mượn con cháu để nộp phí với hy vọng lấy lại được tiền hoặc phần quà có giá trị, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là con số 0. Hàng trăm nghìn nạn nhân khắp cả nước đã rơi vào cảnh trắng tay.

Phá chiếc bẫy hoàn hảo

Thiếu tá Đặng Thị Thu Hoài chia sẻ: "Để có được thông tin chính xác, chúng tôi phải bám sát khu vực các đối tượng cư trú. Những tình huống này tiềm ẩn nhiều rủi ro vì chỉ cần sơ sẩy một chút là kế hoạch sẽ bị lộ, mọi công sức của Ban chuyên án sẽ đổ sông đổ biển… Có những đêm chúng tôi phải ngồi hàng giờ, vừa quan sát, vừa liên lạc báo cáo thông tin với chỉ huy. Giấc ngủ khi ấy với chúng tôi chỉ là những lần chợp mắt ngắn ngủi trên ghế xe, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì bám trụ bởi ý nghĩ nếu để nhóm đối tượng này tiếp tục lộng hành thì còn nhiều người dân lâm vào cảnh khốn cùng…".

Ngày 17/6/2025, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty bình phong của Trần Quang Đạo. Tại các địa điểm, cơ quan công an phát hiện 218 đối tượng có liên quan, thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, 220 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Qua thống kê sơ bộ từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng . Cục CSHS đánh giá đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức, số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay.