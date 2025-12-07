Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

  • Chủ nhật, 7/12/2025 10:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng Internet, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xuyên quốc gia.

Đường dây này do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau đó câu kết với các đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX, đồng thời móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia và mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Triet pha, duong day lua dao anh 1

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Thủ đoạn hoạt động là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng.

Các bị hại "dính mồi" khi được thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, được rút tiền về tài khoản và sau đó, bị dụ dỗ tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn. Các đối tượng can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do khác nhau, như: số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với Mai Văn Tới và 28 đối tượng có liên quan. Đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Bước đầu điều tra, Cơ quan Công an xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chỉ tính từ ngày 23/6/2025 đến ngày 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

Tuệ Nhi/An ninh Thủ đô

