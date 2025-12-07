Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giữ đối tượng thực hiện 5 vụ trộm tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng

  • Chủ nhật, 7/12/2025 08:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Sóc Kia (SN 1999, ngụ ấp Mằng Rò, xã An Cư) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan Công an, do không có tiền tiêu xài, Chau Sóc Kia nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm để bán lấy tiền.

Khoảng 15h ngày 27/11, lợi dụng gia đình bà Nguyễn Thị Mai Trinh (ngụ khóm Phú Hòa, phường Tịnh Biên) đi làm, không ai trông giữ nhà nên Kia đã lén lút đột nhập vào bên trong lấy trộm một túi xách bên trong có số tiền 70 triệu đồng và 10,5 chỉ vàng 18K, gồm: bông tai, dây chuyền, lắc tay và nhẫn.

Bat doi tuong, thuc hien, 5 vu trom anh 1

Đối tượng Chau Sóc Kia tại cơ quan công an.

Số tài sản trộm được, Kia đem cất giấu và tiêu xài cá nhân cho đến hết. Riêng gia đình bà Trinh sau khi phát hiện bị mất tài sản đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Tịnh Biên đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tịnh Biên xác định Kia là đối tượng đã thực hiện vụ trộm nên mời về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Kia quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ mà cơ quan Công an đưa ra đối tượng đã cuối đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản tại nhà bà Mai Trinh thì trước đó trong tháng 11/2025 đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản, gồm: tiền, vàng và điện thoại của người dân trên địa bàn phường Tịnh Biên với tổng giá trị khoảng nửa tỷ đồng.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://congan.com.vn/vu-an/doi-tuong-thuc-hien-5-vu-trom-tai-san-tri-gia-hon-nua-ty-dong-da-bi-bat_186516.html

Nguyễn Nhân/Công an TP.HCM

Bắt đối tượng thực hiện 5 vụ trộm An Giang Bắt đối tượng thực hiện 5 vụ trộm

    Đọc tiếp

    Khoi to, bat tam giam doi tuong tuyen truyen chong pha Nha nuoc hinh anh

    Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

    15 giờ trước 19:09 6/12/2025

    0

    Ngày 4/12, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý