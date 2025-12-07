Bắt giữ đối tượng thực hiện 5 vụ trộm tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Sóc Kia (SN 1999, ngụ ấp Mằng Rò, xã An Cư) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan Công an, do không có tiền tiêu xài, Chau Sóc Kia nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm để bán lấy tiền.

Khoảng 15h ngày 27/11, lợi dụng gia đình bà Nguyễn Thị Mai Trinh (ngụ khóm Phú Hòa, phường Tịnh Biên) đi làm, không ai trông giữ nhà nên Kia đã lén lút đột nhập vào bên trong lấy trộm một túi xách bên trong có số tiền 70 triệu đồng và 10,5 chỉ vàng 18K, gồm: bông tai, dây chuyền, lắc tay và nhẫn.

Đối tượng Chau Sóc Kia tại cơ quan công an.

Số tài sản trộm được, Kia đem cất giấu và tiêu xài cá nhân cho đến hết. Riêng gia đình bà Trinh sau khi phát hiện bị mất tài sản đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Tịnh Biên đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tịnh Biên xác định Kia là đối tượng đã thực hiện vụ trộm nên mời về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Kia quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ mà cơ quan Công an đưa ra đối tượng đã cuối đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản tại nhà bà Mai Trinh thì trước đó trong tháng 11/2025 đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản, gồm: tiền, vàng và điện thoại của người dân trên địa bàn phường Tịnh Biên với tổng giá trị khoảng nửa tỷ đồng.