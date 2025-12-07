Đâm tử vong chồng chủ quán nước chỉ vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Vợ ông M. nhiều lần cho nước đá để Tuấn mang theo uống. Khi phát hiện Tuấn không xin đá để uống mà đem bán, vợ ông M. không cho nữa. Trong lúc xảy ra cãi vã, ông M. ra bênh vợ thì bị Tuấn đâm tử vong.

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành lấy lời khai củng cố hồ sơ xử lý Võ Anh Tuấn (SN 1982, ngụ TP.HCM) về hành vi "giết người".

Chiều tối 6/12, người dân sống tại giao lộ đường 339 - Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM thấy Tuấn và ông N.N.M. (SN 1984, ngụ phường Phước Long) cự cãi và xảy ra ẩu đả. Tuấn đã dùng hung khí đâm gục ông M. rồi lên xe tẩu thoát. Ông M. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phước Long phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera và tiến hành truy xét. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, các tổ công tác đã bắt được Tuấn và đưa về trụ sở làm rõ.

Bước đầu, Tuấn khai hành nghề xe ôm công nghệ, thường lui tới quán nước của vợ ông M. xin nước đá để bỏ vào bình nhựa mang theo uống. Vợ ông M. nhiều lần cho Tuấn đá nhưng phát hiện Tuấn xin đá để bán, nên vợ ông M. không cho nữa, giữa 2 bên nên nảy sinh mâu thuẫn.

Thấy vợ bị Tuấn chửi bới, ông M. đi ra bênh vợ thì bị Tuấn dùng hung khí đâm tử vong.