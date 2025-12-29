Đối tượng cố ý gây thương tích, xuất cảnh ra nước ngoài lẩn trốn

Biết bị cơ quan công an khởi tố, điều tra tội "cố ý gây thương tích", Lê Văn Hùng (trú xã Phong Nha, Quảng Trị) xuất cảnh ra nước ngoài để lẩn trốn.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với các đơn vị tiếp nhận tội phạm truy nã là Lê Văn Hùng (SN 1990, trú tại thôn 1 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) đang trốn ở nước ngoài về đầu thú.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý điều tra vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/7/2022 tại thôn 3 Phúc Khê (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ - nay là thôn 3 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).

Quá trình điều tra, cơ quan công an khởi tố bị can Lê Văn Hùng về tội "cố ý gây thương tích" quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Hùng tự nguyện đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật sau khi được lực lượng công an và gia đình vận động. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Ngày 16/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Hùng do bị can không có mặt tại địa phương và xuất cảnh đi nước ngoài.

Trong thời gian này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Phong Nha và gia đình bị can để vận động, thuyết phục Hùng tự nguyện đầu thú. Thông qua gia đình, Lê Văn Hùng tự nguyện xin về đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Phong Nha, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp nhận tội phạm truy nã Lê Văn Hùng ra đầu thú ngay khi Hùng vừa xuống máy bay.

Cách đây hơn nửa tháng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng bắt giữ Đinh Nhiên (SN 1967, trú tại xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) là bị can bị truy nã với 2 tội danh "cướp tài sản của công dân" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" sau 36 năm lẩn trốn.

Trước đó, do không có tiền tiêu xài cá nhân, trong thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, Đinh Nhiên cùng với một số đồng bọn khác dùng súng AK, đạn, lưỡi lê để đe dọa, khám xét cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua lại tại địa bàn khu vực Bãi Tranh, Quạt, thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).

Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn qua Lào. Nhiều lần các lực lượng triển khai truy tìm thông tin, tuy nhiên Đinh Nhiên đều không rõ tung tích và đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với người thân.