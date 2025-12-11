Đối thủ của U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games

U22 Việt Nam là đại diện thứ hai góp mặt ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Chiều 11/12, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia, qua đó đứng nhất bảng B và chính thức ghi tên vào vòng bán kết SEA Games 33.

Theo thể thức thi đấu, 3 đội đầu bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Trước U22 Việt Nam, U22 Philippines là đội đầu tiên có vé đi tiếp tại bảng C.

Hai suất còn lại đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 4 đội gồm chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Timor-Leste (bảng A), U22 Indonesia và U22 Myanmar (bảng C).

Ở bảng A, U22 Thái Lan chỉ cần hòa U22 Singapore trong trận đấu lúc 19h tối 11/12 là sẽ chắc chắn dẫn đầu bảng và trở thành đội tiếp theo vào bán kết.

Tại bảng C, cơ hội mở ra cho U22 Indonesia khi họ đối đầu U22 Myanmar ở lượt trận cuối. Do U22 Malaysia thua 0-2 trước Việt Nam, đội bóng áo vàng-đen chỉ còn hiệu số +1. Vì vậy, nếu Indonesia (hiệu số -1) thắng Myanmar với cách biệt từ 3 bàn trở lên, nhà đương kim vô địch sẽ có mặt ở bán kết.

U22 Việt Nam xếp đầu bảng B. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Bốn đội mạnh nhất tại bán kết sẽ được chia thành hai cặp đấu. Đội thắng vào chung kết tranh HCV, còn đội thua sẽ bước vào trận tranh HCĐ.

Theo sổ tay kỹ thuật SEA Games 33, trong trường hợp đứng nhất bảng A, U22 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại bán kết, còn U22 Việt Nam có thể gặp Philippines.

Từ vòng bán kết, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Nếu hòa sau 90 phút, hai đội sẽ đá hiệp phụ (hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút). Nếu vẫn bất phân thắng bại, loạt sút luân lưu sẽ được áp dụng để xác định đội thắng.

