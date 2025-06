Đối tác làm trạm sạc với Vingroup thu gần 15.000 tỷ sau 5 tháng

Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu bán điện của PV Power ước đạt gần 14.993 tỷ đồng.

PV Power là đối tác của Vingroup trong việc phát triển hệ thống trạm sạc xe điện tại thị trường Việt Nam. Ảnh: VFS.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power (HoSE: POW) vừa có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh tháng 5.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho hay tháng 5 thời tiết chuyển nóng gay gắt. Trong khi đó, giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân rất thấp, ước chỉ đạt khoảng 1.181 đồng/kWh, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ tháng 5 năm ngoái (1.600 đồng/kWh) và tháng 5/2023 (1.960 đồng/kWh).

Do vậy, các nhà máy điện khí chào giá bám sát Qc (sản lượng điện hợp đồng) và vận hành thấp hơn Qc để tối ưu hiệu quả. Nhà máy điện (NMĐ) than Vũng Áng 1 vận hành theo điều độ của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia và tăng sản lượng để tối ưu lợi nhuận trong nửa đầu tháng. Còn các nhà máy thủy điện Hủa Na, Đakđrinh cân đối giá thị trường để vận hành, phấn đấu sản lượng cao vào các giờ có giá thị trường cao

Theo đó, tổng sản lượng điện các NMĐ của PV Power ước đạt khoảng 1.807 triệu kWh và doanh thu bán điện ước đạt 3.384 tỷ đồng trong tháng 5. Trong đó, NMĐ Vũng Áng 1 đóng góp phần lớn với gần 1.243 tỷ đồng và NMĐ Cà Mau 1&2 mang về 976 tỷ đồng , chiếm tổng cộng gần 67% doanh thu.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu bán điện của PV Power ước tính đạt gần 14.993 tỷ đồng .

Nguồn: PV Power.

Cập nhật về dự án đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, tính đến tháng 5 vừa qua, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC hoàn thành ước đạt 99%. PV Power dự kiến phát điện thương mại NMĐ Nhơn Trạch 3 vào quý III/2025.

Về tình hình sản xuất của các nhà máy điện (NMĐ), tại NMĐ Cà Mau 1 và 2, lượng khí cấp đáp ứng nhu cầu vận hành Qc (giao 481,6 triệu kWh). Nhà máy bám sát tình hình thị trường để chào giá vận hành đáp ứng Qc, và vận hành ngoài Qc vào các giờ có giá thị trường cao để tối ưu lợi nhuận, tận dụng hết lượng khí cấp cho nhà máy.

NMĐ Vũng Áng 1 chủ động tăng lượng than tồn kho cuối tháng 4 khoảng 320.000 tấn (xấp xỉ 720 triệu kWh). Kế hoạch cấp/giao nhận than tháng 5 là 400.000 tấn (khoảng 900 triệu kWh), đảm bảo vận hành 2 tổ máy với sản lượng cao và tăng tồn kho than trước mùa mưa lũ.

Tại nhóm thủy điện, NM Thủy điện Đakđrinh và Thủy điện Hủa Na đủ nước vận hành mùa nắng nóng. Riêng nhà máy Thủy điện Đakđrinh chào giá vận hành vào các giờ cao điểm, huy động tối đa sản lượng ngoài Qc để đạt hiệu quả tối ưu, trước mùa lũ miền Bắc và Nam năm 2025.

Về kế hoạch kinh doanh tháng 6, công ty đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất đạt 1.523 triệu kWh, tương ứng doanh thu 2.906 tỷ đồng .

PV Power là doanh nghiệp sản xuất điện đầu ngành tại Việt Nam, là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Hiện tại, PV Power sở hữu và vận hành 8 nhà máy điện với tổng công suất phát điện khoảng 4.205 MW, chiếm 6% tổng công suất phát điện thiết kế của cả nước.

Đáng chú ý, PV Power cũng là doanh nghiệp đối tác với Vingroup trong việc phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện trên toàn quốc và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo thông qua các hệ thống điện mặt trời áp mái. Cuối năm 2024, PV Power đã khánh thành trạm sạc xe điện thí điểm đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.