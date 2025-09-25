Đội nhà giàu Saudi Arabia bỏ tiền thuê CĐV

Neom SC bị phát hiện trả tiền cho người hâm mộ đến cổ vũ và tạo không khí sôi động ở các trận đấu trên sân nhà mùa này.

Dàn sao chất lượng không giúp Neom SC kéo được khán giả thực thụ tới sân.

Theo L’Equipe, mỗi người đến sân được Neom SC trả trung bình 11 USD /trận. Tân binh của Saudi Pro League sử dụng một nhóm chat riêng trên mạng xã hội để gửi hướng dẫn, và kêu gọi những người tham gia đến sân, khuấy động bầu không khí.

Dù sở hữu lực lượng hùng hậu, hành động thuê khán giả cho thấy bóng đá Saudi Arabia vẫn đối mặt với thách thức lớn trong việc lôi kéo người hâm mộ thực thụ đến sân.

Neom SC hiện sở hữu các ngôi sao như Alexandre Lacazette, Said Benrahma, Luciano Rodriguez, Cheick Doucoure (cựu cầu thủ Everton) trong đội hình cùng Christophe Galtier, cựu HLV PSG, trên ghế chỉ đạo.

Theo The Times, tình trạng ở Neom SC không hiếm tại Saudi Arabia bởi đặc thù địa lý và tình yêu bóng đá của người dân địa phương không quá lớn. Với dàn cầu thủ chất lượng dưới sự dẫn dắt của Galtier, Neom SC đang nỗ lực khẳng định vị thế tại giải VĐQG Saudi Arabia, nhưng việc thuê CĐV tới sân có thể ảnh hưởng đến hình ảnh đội bóng.

Neom SC mới thăng hạng, nhưng có tham vọng vươn tầm thành thế lực bóng đá toàn cầu. Sau 3 vòng đấu, đội bóng này thắng 2, thua 1 và đứng 5 trên BXH Saudi Pro League.

Neom SC được hậu thuẫn bởi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) và là biểu tượng của dự án Saudi Vision 2030, với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế và nâng tầm vị thế quốc gia thông qua thể thao.