Tỷ phú Hy Lạp đang phá hỏng Forest

Chủ tịch Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, hứng chịu cơn giận dữ từ chính người hâm mộ đội nhà sau chuỗi trận bết bát từ đầu mùa.

Forest của Postecoglou đang gây thất vọng.

Rạng sáng 25/9, kết quả hòa 2-2 trên sân Real Betis ở giai đoạn phân hạng Europa League tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của tân HLV Ange Postecoglou kể từ khi dẫn dắt Nottingham Forest. Chiến lược gia người Australia chưa thể giúp đội bóng chơi khởi sắc hơn.

Thậm chí, trong chuỗi 4 trận không thắng trên của HLV Postecoglou, Forest còn trải qua thất bại đáng xấu hổ khi bị đội hạng dưới Swansea loại ở vòng 3 Carabao Cup. Dù dẫn trước tới 2 bàn, Forest lại thua ngược Swansea những phút cuối.

HLV Postecoglou ra mắt Nottingham Forest bằng thất bại 0-3 trước Arsenal ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, sau đó thua Swansea 2-3. Đến vòng 5 Ngoại hạng Anh, Forest tiếp tục bị Burnley cầm hòa 1-1 dù được đánh giá cao hơn đội tân binh giải đấu.

Trận hòa 2-2 trên sân Real Betis ở giai đoạn phân hạng Europa League khiến HLV Postecoglou và tỷ phú Marinakis nhận nhiều chỉ trích. Trên nhiều trang mạng xã hội, các CĐV Forest cho rằng tỷ phú Marinakis biến Forest trở thành "đồ chơi riêng của mình" và hành xử cảm tính.

"Evangelos Marinakis đang phá hỏng Forest", một CĐV tên Johnny bình luận. Dù Forest giành vé dự cúp châu Âu mùa trước, Nuno Espirito Santo phải rời ghế HLV trưởng sau những căng thẳng leo thang với ban lãnh đạo. Đặc biệt, cuộc tranh cãi của HLV Santo với Chủ tịch Marinakis hồi tháng 8 được xem là giọt nước tràn ly.