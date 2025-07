Đội hình trong mơ của Liverpool với Ekitike và Isak

Hè này, "The Kop" hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi chi hơn 300 triệu bảng mang về Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Hugo Ekitike. Dù vậy, Liverpool được cho là sẵn sàng nổ thêm "bom tấn" Alexander Isak từ Newcastle.

Cầu thủ người Thụy Điển muốn rời St James' Park. Anh không tham gia chuyến du đấu trước mùa giải tại châu Á và để ngỏ khả năng gia nhập Liverpool. Nếu cả Ekitike và Isak đều cập bến Anfield, HLV Slot sẽ có một đội hình cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời đối mặt với bài toán bố trí các vị trí sao cho hợp lý.

Dưới thời Slot, Liverpool có thể tiếp tục áp dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Với đội hình này, Isak sẽ thay thế Darwin Nunez chơi ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi Ekitike sẽ hỗ trợ từ cánh trái. Điều này sẽ giúp Liverpool phần nào lấp đầy khoảng trống mà Luis Diaz để lại nếu ra đi. Trong khi đó, Cody Gakpo trở thành một lựa chọn chất lượng từ băng ghế dự bị.

Ở hàng thủ, HLV Slot sẽ phải thay đổi khi Trent Alexander-Arnold rời đi và Andrew Robertson không còn trẻ nữa. Liverpool mang về Kerkez và Frimpong, những cầu thủ có thể thay thế bộ đôi ở cánh.

Nếu Marc Guehi gia nhập từ Crystal Palace, hàng thủ Liverpool sẽ có thêm sự chắc chắn, và Guehi có thể đá cặp với Virgil van Dijk ở trung tâm khi cần thiết. Còn hiện tại, bộ đôi trung vệ vẫn là Ibrahima Konate và Van Dijk.

Không thể không nhắc đến Wirtz, tân binh đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng Liverpool. Với mức phí 116,5 triệu bảng, Wirtz sẽ đảm nhận vai trò hộ công, kết nối giữa các tiền vệ và hàng tấn công. Anh sẽ phối hợp với Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch tạo nên sức mạnh khu trung tuyến.

Ngoài ra, Slot có thể thử nghiệm một sơ đồ mới, như 3-5-2, để tận dụng hết tiềm năng của Isak và Ekitike. Sơ đồ này giúp Kerkez và Frimpong chơi tự do hơn ở vai trò hậu vệ cánh. Cùng với đó, Robertson có thể đá ở vị trí trung vệ lệch trái. Khi ấy, Salah sẽ có cơ hội nghỉ ngơi khi cần thiết.

Với những sự bổ sung lý tưởng, Liverpool tăng cường sức mạnh đội hình đáng nể, và tạo ra sự linh hoạt trong chiến thuật. "The Kop" hứa hẹn sẵn sàng bảo vệ ngôi vương Premier League và tiến xa ở Champions League mùa 2025/26.

