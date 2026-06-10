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Thể thao

Đội hình già nhất của tuyển Thái Lan gây chú ý

  • Thứ tư, 10/6/2026 13:54 (GMT+7)
  • 31 phút trước

HLV Anthony Hudson khi tung ra đội hình xuất phát già nhất kể từ ngày nắm quyền tuyển Thái Lan.

Thái Lan ra sân với độ tuổi trung bình khá cao.

Trong trận giao hữu thuộc FIFA Days gặp Trung Quốc ngày 9/6, "Voi chiến" hòa đối thủ với tỷ số 0-0 bằng màn trình diễn đầy kỷ luật và chắc chắn. Đáng chú ý, đội hình xuất phát của Thái Lan ở có độ tuổi trung bình lên tới 31,8, cao nhất dưới triều đại của HLV Hudson.

Con số trên vượt qua kỷ lục trước đó là 30,5 tuổi, được thiết lập trong chiến thắng 3-2 trước Singapore hồi tháng 11/2025. Điều đó cho thấy nhà cầm quân người Mỹ đặt niềm tin rất lớn vào kinh nghiệm của các cựu binh trong hành trình xây dựng đội tuyển quốc gia.

Những gương mặt giàu kinh nghiệm góp mặt trong đội hình xuất phát gồm tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda (38 tuổi), tiền vệ Sarach Yooyen (34 tuổi), Natphong Sairi (34 tuổi), Thitipan Puangchan (32 tuổi) và trung vệ Manuel Tom Bihr (32 tuổi).

Dù tuổi đời không còn trẻ, các cầu thủ này vẫn cho thấy giá trị trước một trong những đội tuyển mạnh của châu Á. Hàng phòng ngự Thái Lan thi đấu tập trung, hạn chế cơ hội nguy hiểm của Trung Quốc, qua đó giữ sạch lưới sau 90 phút.

Kết quả hòa không bàn thắng được xem là tín hiệu tích cực với "Voi chiến", đặc biệt trong bối cảnh đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn ở các giải đấu sắp tới. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự ăn ý của các cựu binh tiếp tục là điểm tựa giúp Thái Lan duy trì tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, việc này đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai. Trong khi các cựu binh vẫn đóng vai trò chủ chốt, giới chuyên môn cho rằng bóng đá Thái Lan cần sớm đẩy mạnh quá trình trẻ hóa lực lượng nhằm chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.

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Minh Nghi

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