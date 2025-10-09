Đội game Trung Quốc 'chơi xấu' để thắng Việt Nam

Trận đấu giữa NIP và MVKE kết thúc trong sự bất bình của người hâm mộ. Kể cả cổ động viên Trung Quốc cũng không thể đồng tình với cách chiến thắng của đội nhà.

DoinB, người chơi từng vô địch thế giới, đang thi đấu cho NIP. Ảnh: Sina.

Chiều ngày 8/10, ngày thứ 2 thuộc khuôn khổ giải League of Legends Asia Invitational 2025 (ASI) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Trận giữa MVKE (Việt Nam) và NIP (Trung Quốc) trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng eSports. Việc để thua với tỉ số 2:1 trước một đội nhóm đầu đang tranh tài ở LPL (giải vô địch Trung Quốc) không hẳn là thảm họa với đại diện từ Việt Nam.

Tuy nhiên, cách NIP giành chiến thắng lại không thuyết phục. Cụ thể ở phút 29 của ván quyết định, 2 đội có giao tranh lớn ở khu vực mục tiêu. Bất ngờ, các thành viên MVKE gặp sự cố đường truyền. Do vậy, người đi rừng và đường giữa bị tiêu diệt. Ngay lập tức, trận đấu được tạm dừng.

Tuy nhiên, ASI là giải đấu giao hữu tổ chức trực tuyến, không có tùy chọn xử lý khi một trong 2 bên gặp sự cố đường truyền. Những trận đấu chuyên nghiệp cấp độ cao của Liên Minh Huyền Thoại thường hỗ trợ “roll back” (quay ngược thời gian), với điều kiện thi đấu bằng mạng LAN tại chỗ.

Dù chịu thiệt hại, đội Việt Nam phải chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi trận đấu trở lại, hành động của phía NIP lại khiến cộng đồng phản ứng. Đại diện Trung Quốc ngay lập tức ập vào ăn mục tiêu lớn nhờ lợi thế hơn người. Sau đó, họ đẩy mạnh tốc độ rồi kết thúc trận đấu, giành thắng lợi 2:1.

Người hâm mộ Trung Quốc xem đây là một trận đấu đáng xấu hổ của NIP. Đội này thi đấu thiếu tinh thần fair-play, lợi dụng đối phương gặp lỗi. Kết hợp với trận thua 0:2 của JDG trước GAM cách đó không lâu, các đại diện của Liên Minh Huyền Thoại nước này trở thành mục tiêu chỉ trích.

League of Legends Asia Invitational 2025 (ASI) là giải đấu được tổ chức cho các câu lạc bộ châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam) tham dự. Khách mời gồm những đội không có vé đến Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Do vậy, nó không có quá nhiều ý nghĩa về mặt thành tích. Tuy nhiên, tiền thưởng đến 80.000 USD khiến các bên đều nghiêm túc dự giải.

2 đội Việt Nam dự giải gồm GAM và MVKE. Trong ngày đầu, những đại diện này đều thua khi gặp đối thủ mạnh.