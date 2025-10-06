Tham vọng của công ty AI lớn nhất thế giới bị đe dọa

Thiết bị AI do OpenAI hợp tác phát triển cùng "phù thủy Apple" Jony Ive đang gặp nhiều vấn đề, có khả năng trễ hẹn.

Jony Ive (trái) và Sam Altman. Ảnh: OpenAI.

Theo nguồn tin từ Financial Times, OpenAI và nhà thiết kế Jony Ive đối diện khó khăn xoay quanh dự án phát triển thiết bị AI. Dự kiến ra mắt năm sau, song sản phẩm đang gặp hàng loạt vấn đề kỹ thuật.

Hồi tháng 5, OpenAI mua lại startup io Products do Ive sáng lập với giá 6,5 tỷ USD . Theo thỏa thuận, 2 bên cùng phát triển thiết bị AI nhỏ gọn, không màn hình, có khả năng nhận tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ môi trường vật lý, đồng thời phản hồi yêu cầu của người dùng.

Phần cứng thiết bị do đội ngũ của Ive phát triển, những người từng thiết kế iMac, iPod và iPhone. Trong khi đó, OpenAI phụ trách xây dựng phần mềm. Những vấn đề xoay quanh phần mềm và cơ sở hạ tầng đang là trở ngại lớn. Một số vấn đề được đề cập như tính cách trợ lý, quyền riêng tư và chi phí cơ sở hạ tầng, dùng để vận hành mô hình của OpenAI trên thiết bị đại chúng.

“Khả năng tính toán cũng là yếu tố dẫn đến chậm trễ. Amazon có đủ khả năng tính toán cho Alexa, Google cũng tương tự với dòng thiết bị Home.

OpenAI vẫn gặp khó trong việc cung cấp đủ khả năng tính toán cho ChatGPT, chứ chưa nói đến thiết bị AI”, một nguồn tin thân cận với Ive nói.

Một người quen biết với OpenAI lại cho rằng vấn đề kỹ thuật là bình thường trong giai đoạn phát triển sản phẩm. Dựa trên kế hoạch, thiết bị có kích thước gần bằng smartphone, cho phép người dùng tương tác thông qua camera, micro và loa.

Sản phẩm được thiết kế đặt lên bàn làm việc hoặc bàn ăn, nhưng cũng có thể mang theo bên mình. Nguồn tin cho biết thiết bị luôn trong trạng thái bật, thay vì phải kích hoạt bằng nút hay giọng nói. Các cảm biến trên máy sẽ thu thập dữ liệu liên tục để trợ lý ghi nhớ.

Đầu tháng 10, OpenAI vượt qua SpaceX để trở thành công ty tư nhân giá trị nhất thế giới sau vòng định giá 500 tỷ USD . Một trong những lý do khiến OpenAI đưa ra mức giá đến từ kế hoạch đầu tư mạnh cho phần cứng.

Jony Ive và Sam Altman trong một video. Ảnh: OpenAI.

Mục tiêu của OpenAI là cải thiện loa thông minh, chẳng hạn như dòng Echo của Amazon với trợ lý Alexa. Dù vậy, nguồn tin nhấn mạnh việc xác định “giọng nói” và cách cư xử của thiết bị vẫn khiến OpenAI và Ive đau đầu.

Những vấn đề được đưa ra như làm sao để thiết bị chỉ đổ chuông khi cần thiết, ngăn việc nói quá nhiều hoặc không biết kết thúc cuộc trò chuyện khi nào. Đây cũng là những vấn đề tồn tại trên ChatGPT.

“Tính cách mô hình là thứ khó cân bằng. Nó không thể quá nịnh nọt, không quá thẳng thắn hay hữu ích, và không thể liên tục nói như vòng lặp”, một người thân cận với dự án nhấn mạnh.

Nếu ra mắt, sản phẩm của OpenAI sẽ gia nhập thị trường đầy khó khăn. Friend, thiết bị đồng hành dưới dạng mặt dây chuyền, bị chỉ trích “đáng sợ” và tính cách “khó ưa”. Trong khi đó, Humane AI Pin với tính năng tương tự đã bị ngừng bán.

Dù vậy, OpenAI vẫn tích cực tuyển dụng nhân sự mảng phần cứng. Thương vụ io Products mang về hơn 20 cựu nhân viên phần cứng (trước đây làm tại Apple). Dựa trên LinkedIn, công ty cũng tuyển hơn 10 chuyên gia từ Apple trong năm nay.

Trước đó, The Information cho biết OpenAI hợp tác với một số nhà sản xuất Trung Quốc bao gồm Luxshare. Dù vậy, nguồn tin mới nhất nói rằng sản phẩm có thể được lắp ráp bên ngoài Trung Quốc.