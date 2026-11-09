Đội đầu tiên vô địch bóng chuyền nam quốc gia 3 mùa liên tiếp

Trong 4 set đầu, Biên Phòng MB và CLB Công an TP.HCM tạo nên màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Đội bóng chuyền áo lính giành chiến thắng 25-22 ở set mở màn, nhưng CLB Công an TP.HCM nhanh chóng đáp trả. Với sự nổi bật của Phạm Quốc Dư, Nguyễn Thanh Hải và Morteza Sharifi, ngôi sao tuyển Iran vừa giành HCV ASIAD 2026, đội chủ nhà thắng liền hai set với tỷ số 25-20 và 25-21, vươn lên dẫn 2-1. Trong thế không còn gì để mất, Biên Phòng MB thể hiện bản lĩnh nhà đương kim vô địch ở set 4, để giành chiến thắng 25-22, đưa trận chung kết vào set đấu quyết định.