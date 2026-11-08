5 cầu thủ chấn thương, tuyển Việt Nam phải gọi thêm quân

Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên là một trong hai cầu thủ được bổ sung lên tuyển Việt Nam do 5 trường hợp dính chấn thương ở vòng 7 V.League 2026/27.

Hoàng Vĩnh Nguyên đuọcw HLV Kim Sang-sik bổ sung lên tuyển Việt Nam. Ảnh: Facebook Hoàng Vĩnh Nguyên.

5 cầu thủ gặp chấn thương gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình). Trước tình hình này, HLV Kim Sang-sik quyết định không triệu tập 5 trường hợp này để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Chiều ngược lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi bổ sung hai cầu thủ là Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và Nguyễn Hồng Phúc (Đà Nẵng). Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có cơ hội tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian thi đấu cho CLB TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL kể từ mùa giải 2025/26 đến nay.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công - Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V.League.

Như vậy, nhân sự của tuyển Việt Nam hiện tại là 24 cầu thủ. “Những chiến binh sao vàng” đã hội quân từ sáng 8/11 tại Ninh Bình. Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ đấu Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 19h ngày 11/11 và Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11. Các trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường. Đây sẽ là dịp để HLV Kim Sang-sik có những thử nghiệm về chiến thuật và nhân sự.