Chengdu Rongcheng tạo nên cú sụp đổ khó tin ở Trung Quốc

Chengdu Rongcheng đánh mất lợi thế 12 điểm trong 4 vòng cuối và tuột chức vô địch Chinese Super League 2026 theo kịch bản khó tin.

Chengdu Rongcheng chỉ cần hòa Shandong Taishan ở vòng cuối nhưng lại thua 2-3 và mất chức vô địch.

Trước vòng cuối ngày 8/11, Chengdu vẫn dẫn đầu bảng với 52 điểm và chỉ cần hòa Shandong Taishan để giành chức vô địch Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, đội bóng của HLV John Aloisi thua 2-3 tại Jinan, trong khi Dalian Yingbo thắng Tianjin Tiger 3-1.

Hai đội cùng kết thúc mùa giải với 52 điểm, nhưng Dalian lên ngôi nhờ thành tích đối đầu tốt hơn sau khi thắng Chengdu cả hai lượt.

Điều khiến thất bại của Chengdu trở nên khó tin nằm ở cách họ tự ném đi lợi thế gần như không thể san lấp. Khi mùa giải còn 4 vòng, Chengdu hơn Dalian tới 12 điểm và chỉ cần thêm một điểm để chắc chắn vô địch. Nhưng trong 5 vòng cuối, họ chỉ giành đúng một điểm, thua 4 trận liên tiếp và để đối thủ thắng liền 5 trận để thực hiện màn lội ngược dòng tưởng như bất khả thi.

Trận cuối mùa phản ánh gần như đầy đủ trạng thái tâm lý của Chengdu. Họ nhập cuộc trong thế chỉ cần hòa nhưng để Shandong dẫn 2-0 chỉ sau 23 phút.

Felipe Silva rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ, song Cryzan nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 63. Wellington Silva ghi bàn thứ hai cho Chengdu ở phút 79, nhưng những phút cuối trong thế buộc phải ghi thêm bàn khiến đội bóng của Aloisi càng chơi vội vàng.

Phút bù giờ thứ ba, Wang Ziming có cơ hội ở cự ly gần nhưng cú dứt điểm bị đổi hướng đi vọt xà. Ở sân đấu khác, Huang Shan ghi bàn phút 90+4 giúp Dalian ấn định chiến thắng 3-1 trước Tianjin, qua đó biến một mùa giải tưởng như thuộc về Chengdu thành ngày hội của Dalian.

Cú trượt dài của Chengdu thực tế đã xuất hiện từ trước vòng cuối. Theo Guardian, đội bóng này chỉ thắng 2 trong 13 trận trước thời điểm bước vào lượt đấu quyết định và từng trải qua gần 7 giờ không ghi bàn. Việc liên tục bỏ lỡ cơ hội kết liễu cuộc đua khiến áp lực tăng lên sau từng vòng, trong khi Dalian ngày càng hưng phấn.

Nghịch lý nằm ở chỗ Chengdu vẫn trải qua mùa giải thành công nhất lịch sử CLB tại hạng đấu cao nhất Trung Quốc. Ngôi á quân là thành tích tốt nhất của họ ở Chinese Super League, nhưng rất khó để cảm nhận điều ấy ngay sau khi chứng kiến chức vô địch tuột khỏi tay theo cách này.

Hơn 4.000 CĐV Chengdu đã tới Jinan trong mưa để chờ khoảnh khắc lịch sử. Trước trận, tất cả chỉ còn cách chiếc cúp một trận hòa. Sau 90 phút, họ phải chứng kiến đối thủ khác nâng cúp chỉ vì đội bóng của mình không thể kiếm nổi một điểm cuối cùng.

Guardian trước vòng cuối đã gọi kịch bản của Chengdu là ứng viên cho “cú sụp đổ của thế kỷ”. Sau những gì xảy ra ngày 8/11, cách mô tả ấy không còn mang nhiều tính cường điệu. Một đội bóng hơn đối thủ 12 điểm khi chỉ còn 4 vòng, rồi vẫn mất chức vô địch, gần như đã tự viết nên một trong những màn sụp đổ khó quên nhất của bóng đá Trung Quốc.