Cú sụp đổ khó tin của bóng đá Trung Quốc

Từng dẫn trước đối thủ 12 điểm và chỉ cần thêm một trận hòa để vô địch, Chengdu Rongcheng bất ngờ sa sút, đứng trước nguy cơ đánh mất danh hiệu ngay vòng cuối Chinese Super League.

Chengdu Rongcheng chỉ thắng 2 trong 13 trận gần nhất, dù từng tạo khoảng cách 12 điểm với Dalian Yingbo.

Bốn vòng trước khi Chinese Super League 2026 khép lại, Chengdu Rongcheng chỉ cần thêm một điểm để lần đầu vô địch Trung Quốc. Ba trận trôi qua, thầy trò HLV John Aloisi vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng cách 12 điểm với Dalian Yingbo giờ chỉ còn 3 điểm, khiến cuộc đua tưởng như an bài phải chờ đến vòng cuối.

Từ chức vô địch trong tầm tay đến nỗi lo trắng tay

Theo The Guardian, Chengdu đứng trước nguy cơ tạo nên một trong những màn đánh rơi chức vô địch khó tin nhất lịch sử bóng đá châu Á. Đội bóng thuộc tỉnh Tứ Xuyên từng nắm quyền tự quyết tuyệt đối, nhưng giờ phải làm khách trước Shandong Taishan với áp lực rất lớn.

Sự sa sút của Chengdu không xuất hiện trong một vài trận. Họ chỉ thắng 2 trong 13 vòng gần nhất, thua cả 3 trận vừa qua và trải qua gần 7 giờ thi đấu không ghi bàn. Trái lại, Dalian thắng liên tiếp 4 trận để thu hẹp cách biệt, đồng thời gây sức ép lên đối thủ ngay trước vòng quyết định.

Ngày 10/10, hơn 40.000 cổ động viên Chengdu có mặt trên khán đài, chờ đợi đội nhà đăng quang. Tuy nhiên, bàn thắng trong thời gian bù giờ của Alberto Quiles giúp Tianjin Jinmen Tiger thắng 1-0, khiến kế hoạch ăn mừng phải hoãn lại.

Cú sốc tiếp tục kéo dài khi Chengdu thua Shanghai Port 0-3. Đến cuộc đối đầu trực tiếp với Dalian, họ tiếp tục gục ngã 0-1 dù chỉ cần một trận hòa để bảo đảm chức vô địch.

Đáng nói, Chengdu bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một, trước khi bàn gỡ ở phút 90 bị VAR từ chối. Hai tình huống có thể quyết định cả mùa giải đều không đứng về phía đội đầu bảng.

HLV John Aloisi, cựu tiền đạo từng khoác áo Portsmouth và Coventry City, đang trải qua thử thách lớn nhất kể từ khi dẫn dắt Chengdu. Đội bóng của ông không thiếu cơ hội đăng quang, nhưng liên tục thất bại khi đứng trước thời điểm quyết định.

Chengdu không còn đơn thuần chững lại về phong độ. Họ đang sụp đổ ngay trước vạch đích.

Bình luận trên The Guardian, nhà báo John Duerden nhận định Chengdu không còn đơn thuần chững lại về phong độ. Họ đang sụp đổ ngay trước vạch đích. Tác giả cũng đặt vấn đề liệu bóng đá châu Á có sắp chứng kiến một trong những cú đánh rơi chức vô địch nghiêm trọng nhất lịch sử.

Sau 29 vòng, Chengdu dẫn đầu với 52 điểm, ghi 51 bàn và thủng lưới 35 lần. Dalian xếp thứ hai với 49 điểm, ghi 46 bàn và nhận 43 bàn thua. Dù Chengdu sở hữu hiệu số vượt trội (+16 so với +3), lợi thế này không bảo đảm chức vô địch.

Chinese Super League ưu tiên thành tích đối đầu trước hiệu số bàn thắng bại nếu hai đội bằng điểm. Vì thế, nếu Dalian đánh bại Tianjin ở vòng cuối, Chengdu buộc phải giành ít nhất một điểm trên sân Shandong Taishan để chắc chắn lên ngôi.

Nghịch lý của bóng đá Trung Quốc

Cuộc đua vô địch khó lường khép lại một mùa giải đặc biệt của bóng đá Trung Quốc. Ngay trước ngày khai mạc, 9 trong tổng số 16 CLB Chinese Super League bị trừ điểm vì liên quan đến những sai phạm trong chiến dịch chống dàn xếp tỷ số, cá cược và tham nhũng.

Shanghai Port, nhà đương kim vô địch, bị trừ 5 điểm. Shanghai Shenhua, đội á quân mùa trước, chịu án phạt 10 điểm. Trong khi ấy, Chengdu thuộc nhóm 7 CLB không bị trừ điểm, tạo lợi thế đáng kể ngay từ vạch xuất phát.

Chengdu tận dụng cơ hội rất tốt. Trong 12 vòng đầu, đội bóng chỉ đánh rơi 2 điểm và sớm bỏ xa nhóm bám đuổi. Một CLB mới thành lập năm 2018, từng bước đi lên từ các giải hạng dưới, đứng trước cơ hội giành chức vô địch quốc gia đầu tiên.

Tuy nhiên, lợi thế lớn cũng trở thành sức ép khi đội bóng liên tục bỏ lỡ cơ hội kết thúc cuộc đua. Càng tiến gần danh hiệu, Chengdu càng đánh mất sự ổn định từng giúp họ thống trị bảng xếp hạng.

Dalian lại đi theo chiều ngược lại. Đội bóng sở hữu lượng cổ động viên đông đảo, thường xuyên thu hút khoảng 60.000 người tới sân nhà. Chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp giúp họ trở thành đối thủ đáng ngại nhất của Chengdu ở giai đoạn cuối.

Theo The Guardian, Dalian còn nhận được nhiều thiện cảm hơn từ người hâm mộ trung lập. Trong khi ấy, Chengdu từng chịu chỉ trích vì hành vi của một bộ phận cổ động viên, bao gồm vụ phân biệt chủng tộc nhằm vào tiền đạo người Ghana Frank Acheampong của Henan FC. CLB bị phạt khoảng 70.000 USD vào năm ngoái.

Tuyển Trung Quốc vừa thảm bại trước Palestine.

Dù tồn tại nhiều vấn đề, Chinese Super League vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực về sức hút. Lượng khán giả trung bình mùa này dự kiến đạt khoảng 30.000 người mỗi trận, tăng so với mức 25.755 của mùa trước, tương đương hơn 16%. Đây cũng là mức cao nổi bật tại châu Á.

John Duerden cho rằng sự phát triển của các giải bóng đá địa phương cùng lượng khán giả tăng cho thấy người Trung Quốc vẫn dành tình cảm lớn cho môn thể thao này. Sức sống của bóng đá nước này thể hiện rõ hơn khi phong trào phát triển từ cộng đồng, thay vì chỉ phụ thuộc vào những chiến dịch đầu tư từ cấp trên.

Tuy nhiên, sức hút tại giải quốc nội chưa đi cùng thành tích đội tuyển. Trung Quốc vừa thua Palestine 0-5 trên sân nhà, thất bại đậm thứ tư trong lịch sử đội tuyển. Kết quả gây thất vọng lớn dù lực lượng bị ảnh hưởng vì một số tuyển thủ tham dự Asian Games.

Ở cấp độ trẻ, U17 và U23 Trung Quốc cùng vào chung kết các giải châu Á năm 2026, trước khi lần lượt thất bại trước Nhật Bản. Những kết quả ấy mang đến hy vọng, nhưng cũng cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng trẻ và sức cạnh tranh của đội tuyển quốc gia.

Trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc đang tìm lại niềm tin, cuộc đua giữa Chengdu và Dalian trở thành điểm nhấn hiếm hoi đầy hấp dẫn. Với Chengdu, vòng cuối quyết định liệu họ có thể hoàn tất hành trình lịch sử hay phải mang theo ký ức về chức vô địch tuột khỏi tay dù từng hơn đối thủ tới 12 điểm.