Đội bóng châu Á bỏ cuộc để trụ hạng

  • Thứ hai, 9/2/2026 13:56 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Bóng đá Maldives chấn động bởi vụ việc gây tranh cãi dữ dội liên quan đến cuộc đua trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Green Streets bị xử thua 0-2 nhưng đủ để trụ hạng.

Ở vòng đấu hạ màn giải VĐQG Maldives hôm 4/2, Club Valencia hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, kết quả chưa đủ để giúp họ tự quyết số phận. Để trụ hạng, Valencia buộc phải chờ đợi đối thủ trực tiếp là Green Streets thua với cách biệt ít nhất 4 bàn ở trận đấu cuối cùng.

Kịch bản ấy không xảy ra vào ngày hôm sau. Green Streets không thể ra sân với đủ số lượng cầu thủ theo quy định vào thời điểm bóng lăn, khiến trận đấu của họ bị xử thua theo hình thức bỏ cuộc. Theo điều lệ giải, kết quả được xác định là thất bại 0-2 cho Green Streets và chiến thắng được trao cho New Radiant Sports Club.

Club Valencia xuống hạng do thua Green Streets về hiệu số bàn thắng bại, trong bối cảnh hai đội bằng điểm. Lần thứ 2 trong vòng 8 năm, Club Valencia phải chia tay giải đấu cao nhất Maldives. Đội bóng này từng xuống hạng vào năm 2018, trước khi giành quyền trở lại hạng đấu cao nhất sau chức vô địch Second Division năm 2020.

Valencia rớt hạng sau khi đối thủ bỏ cuộc.

Trong thông cáo phát đi sau sự việc, Club Valencia bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng hành động của Green Streets có dấu hiệu cố ý lợi dụng quy định thi đấu, thậm chí mang tính dàn xếp kết quả. Đội bóng kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Maldives (FAM) tiến hành điều tra toàn diện, nhằm bảo vệ quyền lợi của câu lạc bộ, cầu thủ cũng như các đội tham dự khác. Valencia cũng cho biết sẵn sàng đưa vụ việc lên FIFA và AFC nếu cần thiết.

Ở chiều ngược lại, Green Streets lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc. Trong thông báo chính thức, câu lạc bộ khẳng định không có bất kỳ cơ sở hay bằng chứng nào cho thấy họ cố tình bỏ trận.

Green Streets kêu gọi truyền thông và dư luận kiềm chế suy đoán, đồng thời chờ đợi kết luận chính thức từ FAM, nhấn mạnh cam kết của họ đối với tính liêm chính và các giá trị của bóng đá Maldives.

Kết quả tiếp tục gây tranh cãi dữ dội trong làng bóng Maldives. Nhiều người cho rằng các trận đấu ở vòng cuối lẽ ra phải được tổ chức cùng giờ, nhằm tránh những kịch bản gây tranh cãi, làm ảnh hưởng đến tính công bằng và minh bạch của giải đấu.

