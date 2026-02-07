Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Độc lạ cặp đào thất thốn leo gỗ hoàng đàn giá gần 1 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 7/2/2026 11:52 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ hoàng đàn quý hiếm được đưa từ Mộc Châu về Hà Nội, khiến giới chơi cây cảnh trầm trồ trước thế độc lạ và mức giá khủng gần 1 tỷ đồng.

Dao that thon anh 1

Đào thất thốn (còn gọi đào tiến vua) là giống đào quý hiếm, đắt đỏ và kén người chơi. Trên thị trường, những chậu đào thất thốn có dáng thế lạ thường được chào bán với giá lên tới vài chục triệu đồng.
Dao that thon anh 2Dao that thon anh 3

Tại thị trường hoa Tết ở Hà Nội năm nay, một gian hàng trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) đang trưng bày cặp đào thất thốn leo trên gỗ hoàng đàn với mức giá gần 1 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Dao that thon anh 4

Anh Hoàn Văn Khàn - chủ gian hàng - cho biết toàn bộ số đào thất thốn này được anh mang từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội bày bán dịp cận Tết 2026.

Dao that thon anh 5Dao that thon anh 6

Điểm đặc biệt của cặp đào không chỉ nằm ở giống quý hiếm mà còn ở hai khối gỗ hoàng đàn Lạng Sơn có tạo hình đẹp mắt, tỏa mùi hương thơm nhẹ đặc trưng. Mỗi thân gỗ hoàng đàn được ghép 3-4 gốc đào thất thốn với nhiều dáng thế khác nhau, tạo nên tổng thể độc lạ.

Dao that thon anh 7

Tiết lộ về mức giá, anh Khàn cho biết hiện mỗi cây được cho thuê với giá khoảng 200 triệu đồng, còn nếu bán đứt là 400 triệu đồng. “Nhiều người tỏ ra thích thú trước độ ‘khủng’ của cặp đào này, thậm chí có người trả 180 triệu đồng để thuê một cây nhưng tôi vẫn chưa đồng ý”, anh Khàn chia sẻ.

Dao that thon anh 8

Theo anh Khàn, việc chăm sóc đào thất thốn đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ thuật, đặc biệt với những cây đào cổ, người trồng phải mất hàng chục năm chăm sóc mới có thể tạo được dáng đẹp như hiện nay.
Dao that thon anh 9

Những cây đào thất thốn không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện sức sống bền bỉ của giống đào quý.
Dao that thon anh 10

Hoa đào thất thốn màu đỏ thắm, mang vẻ đẹp riêng biệt, khác lạ so với các giống đào thông thường.
Dao that thon anh 11

Cặp đào thất thốn độc đáo này đã thu hút nhiều người đi đường dừng lại chiêm ngưỡng.
Dao that thon anh 12

Một người dân cho biết ngay cả những cây đào thất thốn thông thường khi nở hoa nhìn đã rất đẹp và đắt đỏ, nhưng khi tận mắt thấy cặp đào leo gỗ hoàng đàn này thì vẫn không khỏi choáng ngợp vì vẻ đẹp ấn tượng.
Dao that thon anh 13

Ngoài cặp đào giá gần 1 tỷ đồng, gian hàng này còn trưng bày hàng chục gốc đào thất thốn với nhiều dáng thế khác nhau.
Dao that thon anh 14Dao that thon anh 15

Theo tìm hiểu, các gốc đào này hiện được bán hoặc cho thuê với mức giá dao động 10-50 triệu đồng, tùy kích thước và thế cây.

Loạt điểm check-in trên đường hoa Phú Mỹ Hưng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Với chủ đề “Xuân gắn kết”, đường hoa Phú Mỹ Hưng dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mang đến một cung đường mùa xuân rực rỡ dọc theo hồ Bán Nguyệt.

18 giờ trước

Bất động sản khu đông TP.HCM sôi động dịp cận Tết

Kết thúc năm 2025, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với lượng giao dịch sôi động ngay từ đầu năm 2026.

21 giờ trước

Giá thịt heo đẩy CPI tháng 1 tăng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt heo tăng do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao.

22 giờ trước

https://vtcnews.vn/doc-la-cap-dao-that-thon-leo-go-hoang-dan-gia-gan-1-ty-dong-ar1001680.html

Minh Đức/VTC News

Đào thất thốn Hà Nội Tết đào hoa đào

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý