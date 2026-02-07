Độc lạ cặp đào thất thốn leo gỗ hoàng đàn giá gần 1 tỷ đồng

Tiết lộ về mức giá, anh Khàn cho biết hiện mỗi cây được cho thuê với giá khoảng 200 triệu đồng, còn nếu bán đứt là 400 triệu đồng. “Nhiều người tỏ ra thích thú trước độ ‘khủng’ của cặp đào này, thậm chí có người trả 180 triệu đồng để thuê một cây nhưng tôi vẫn chưa đồng ý”, anh Khàn chia sẻ.