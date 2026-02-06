Loạt điểm check-in trên đường hoa Phú Mỹ Hưng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Với chủ đề “Xuân gắn kết”, đường hoa Phú Mỹ Hưng dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mang đến một cung đường mùa xuân rực rỡ dọc theo hồ Bán Nguyệt.

Ngay từ những bước chân đầu tiên tại cổng chào, du khách sẽ bị thu hút bởi linh vật ngựa khổng lồ cao 4,5 m. Khác với những tạo hình truyền thống, chú ngựa năm nay mang hơi thở thời đại với thiết kế theo dạng khối đa giác mạnh mẽ, đứng kiêu hãnh bên lũy tre làng vững chãi. Đây không chỉ là điểm check-in biểu tượng cho tinh thần bứt phá của năm mới mà còn là sự kết hợp thú vị giữa nét hiện đại và tâm hồn Việt, tạo nên một khởi đầu đầy năng lượng cho hành trình du xuân.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng rực rỡ sắc xuân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tiến sâu vào khu vực trung tâm là cụm tiểu cảnh truyền tải chủ đề chính “Xuân gắn kết” của hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2026, với hình ảnh tuyến metro hiện đại uốn lượn trên cao, kết nối các biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của các địa phương đã sáp nhập để làm nên một TP.HCM mở rộng và phát triển. Tiểu cảnh “Xuân gắn kết - Vững bước tương lai” là những đường nét cách điệu của nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành hòa quyện cùng tháp hoa dầu Bình Dương hay hải đăng Vũng Tàu, tạo nên một bối cảnh đa chiều đầy cảm xúc. Đây là nơi du khách có thể bắt trọn khoảnh khắc của một thành phố đang vươn mình, gắn kết bền chặt giữa các vùng đất sau khi sáp nhập và phát triển.

Sức hút của đường hoa năm nay còn nằm ở sự biến hóa đa dạng của hình tượng linh vật ngựa. Nếu tại khu vực tái hiện câu chuyện Thánh Gióng, người xem cảm nhận được khí thế hào hùng của lịch sử thì chỉ cách đó vài bước chân, ở tiểu cảnh “Bốn mùa hương sắc”, dàn xe ngựa và xe thổ mộ mộc mạc lại mở ra một khoảng không gian đậm chất thơ. Những cỗ xe chất đầy hoa tươi với bốn tông màu cam, vàng, hồng, đỏ luân chuyển theo bốn mùa, nằm dưới những dải màu rực rỡ như cánh buồm đón gió, trở thành phông nền hoàn hảo cho những tà áo dài du xuân.

Hình tượng linh vật ngựa được thể hiện đa dạng tại đường hoa Phú Mỹ Hưng.

Hình tượng linh vật ngựa được thể hiện đa dạng tại đường hoa Phú Mỹ Hưng.

Đặc biệt, nét tinh tế trong thiết kế còn được thể hiện qua cụm mô hình tám chú ngựa “Xuân mãnh khởi” bằng vân gỗ được chế tác theo tỷ lệ thực. Với phong cách tối giản đầy uy lực, hình ảnh đàn ngựa cùng nhau vượt qua thách thức mang đến thông điệp "mã đáo thành công", với hy vọng về một năm mới thuận lợi, hanh thông.

Bên cạnh các cụm tiểu cảnh về linh vật, du khách tham quan đường hoa Phú Mỹ Hưng 2026 còn được tiếp cận những thông tin thú vị về các loài ngựa trong nước và trên thế giới tại khu vực trưng bày: "Mạch nguồn văn hóa - Di sản truyền lại". Trong không gian trưng bày cách điệu từ tre trúc, các thông tin, hình ảnh về các loại ngựa giúp người xem hiểu sâu hơn về nguồn gốc cũng như đặc điểm của nhiều chủng loại ngựa khác nhau.

Với những lợi thế về mặt nước, khu vực mặt nước hồ Bán Nguyệt sẽ là tâm điểm với những mô hình thuyền thúng và cánh buồm lung linh ánh sáng qua tiểu cảnh “Cánh buồm vươn xa”. Sự phản chiếu của nghệ thuật ánh sáng xuống mặt hồ biến những chiếc ghe xuôi ngược thành một hải trình huyền ảo, gợi nhớ về vẻ đẹp của những làng chài ven biển. Hành trình khép lại đầy màu sắc tại cánh đồng hoa sao nhái rực rỡ dưới mái vòm đèn LED lấp lánh và phố Ông Đồ cách tân - nơi nét chữ thư pháp nối dài nhịp cầu văn hóa giữa xưa và nay.

Khu vực mặt nước hồ Bán Nguyệt sẽ là tâm điểm với những mô hình thuyền thúng và cánh buồm lung linh ánh sáng

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 chính thức mở cửa từ ngày 11/2 đến 20/2 (24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Với sự đầu tư bài bản về cả quy mô lẫn chiều sâu nghệ thuật, đây chắc chắn là điểm du xuân và lưu lại những khoảnh khắc lý tưởng, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách tại TP.HCM mùa Tết năm nay.