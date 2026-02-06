Bất động sản khu đông TP.HCM sôi động dịp cận Tết

Kết thúc năm 2025, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với lượng giao dịch sôi động ngay từ đầu năm 2026.

Tại khu đông, nơi hạ tầng và nhịp sống đang bứt tốc, Masteri Cosmo Central nổi lên như tâm điểm an cư mới tại The Global City. Tại đây, mỗi mét vuông đều gắn với kết nối, tiện nghi và giá trị bền vững.

Bất động sản trung tâm TP.HCM duy trì nhịp phát triển ổn định

Theo báo cáo của One Mount, trong năm 2025, có 30.400 căn hộ được giao dịch thành công, tăng 124% so với năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Theo báo cáo thị trường bất động sản trong ba năm gần đây, khu đông TP.HCM luôn dẫn đầu về mức độ quan tâm trên thị trường.

Hạ tầng giao thông và tiện ích được đầu tư đồng bộ giúp dự án thu hút được dòng tiền ổn định, dù đã cận Tết. Ảnh phối cảnh.

Cùng với từng nhịp hạ tầng được hoàn thiện, theo đánh giá của Knight Frank, đến năm 2030, khu vực này sẽ đón hơn 20.000 kỹ sư, chuyên gia và lao động trình độ cao. Điều này đưa quy mô dân số lên 1,5-1,8 triệu người và có thể đạt 2,6 triệu người vào năm 2040.

Loạt cú hích hạ tầng cùng làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn sẽ thổi luồng sinh khí mạnh mẽ vào thị trường khu đông TP.HCM. Đánh giá về cơ hội của thị trường địa ốc trong năm 2026, TS Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính của Chính phủ - cho biết quyết định mua một căn nhà không chỉ dựa trên giá trị hiện tại, mà còn xuất phát từ kỳ vọng trong tương lai. Khi niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam được củng cố, việc sở hữu bất động sản nghiễm nhiên trở thành lựa chọn vững chắc.

Masteri Cosmo Central đáp ứng nhu cầu an cư thời đại mới

Niềm tin mà TS Lê Xuân Nghĩa nhắc đến cũng là cách Masterise Homes kiến tạo tương lai của thế hệ cư dân hiện đại và có nền tảng tài chính vững chắc. Đầu năm 2026, nhà phát triển Masterise Homes ra mắt Masteri Cosmo Central thuộc tâm điểm khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế The Global City, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình kiến tạo chuẩn sống chất lượng tại trung tâm TP.HCM.

Tuyến đường Liên Phường đã thông xe hai chiều, trở thành “trục xương sống” nối liền Masteri Cosmo Central với khu vực trọng điểm khác của thành phố. Ảnh phối cảnh.

Thời điểm Masteri Cosmo Central chính thức ra mắt cũng là lúc dự án hạ tầng xung quanh The Global City đang bứt tốc triển khai: Từ dấu mốc thông xe hai chiều tuyến đường Liên Phường - “trục xương sống” khu đông, đến việc tăng tốc hoàn thiện nút giao An Phú trong năm 2026, động thổ Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối liên vùng, hay phân khu cao tầng Masteri Grand View cũng chính thức cất nóc cuối tháng 1. Những cú hích hạ tầng này tạo lực đẩy mạnh mẽ, biến toàn bộ khu vực The Global City nói chung và Masteri Cosmo Central nói riêng trở thành mảnh ghép trọng yếu trong quần thể đô thị - thể thao - giải trí mang tầm vóc quốc tế của TP.HCM.

Vị thế kết nối của Masteri Cosmo Central được bảo đảm với 5 phút để đến Thảo Điền; 10 phút đến Thủ Thiêm; chưa đầy 15 phút để chạm đến nhịp sống sôi động của phường Bến Thành, Sài Gòn; 30 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Long Thành.

Giữa nhịp sống đô thị sôi động hiện nay, nhu cầu của người mua nhà không còn gói gọn trong “nhà ở” mà là tìm kiếm không gian sống chất lượng cùng cộng đồng văn minh, tiện nghi sống ngay ngưỡng cửa. Tại Masteri Cosmo Central, điều này được thể hiện rõ qua hệ sinh thái tiện ích all-in-one. Chỉ cần vài bước chân khỏi thềm nhà, cư dân có thể tiếp cận trung tâm thương mại 123.000 m2 cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, Vịnh Tình yêu, khu công viên cây xanh và khu phố nhà phố thương mại SOHO sôi động…

Masteri Cosmo Central mang đến nhịp sống all-in-one, nơi cư dân thành thị sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng.

Ngay trong khu vực nội khu, cư dân thỏa sức tận hưởng thế giới đa trải nghiệm với hơn 50 tiện ích được sắp đặt tinh tế như thả mình ngắm hoàng hôn tại hồ bơi vô cực, gặp gỡ hàng xóm đồng điệu tại Pavilion, khởi động ngày mới thư thái trên đường chạy bộ ven sông… Mỗi trải nghiệm đều được thiết kế trau chuốt để nâng niu chất lượng sống của công dân toàn cầu.

Đáng chú ý, căn hộ hướng trực diện ra kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm của Masteri Cosmo Central. Trong tương lai, mặt nước ấy sẽ hóa thành sân khấu của lễ hội, nghệ thuật và màn trình diễn đặc sắc. Ban công rộng mở và hệ cửa kính toàn cảnh biến những căn hộ trở thành “hàng ghế VIP độc bản” - nơi cư dân được thưởng thức trọn vẹn cảnh sắc đại đô thị rực rỡ sắc màu cộng hưởng cùng hơi thở toàn cầu.

Tâm điểm cảnh quan của dự án là những căn hộ có hướng nhìn ra kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh phối cảnh.

Được kiến tạo bởi nhà phát triển Masterise Homes với năng lực quốc tế cùng hạ tầng và tiện ích ngày càng hoàn thiện của The Global City, Masteri Cosmo Central là lựa chọn thông minh cho cư dân chọn an cư và phát triển bền vững tại đô thị sôi động.