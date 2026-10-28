Độc giả đổ xô đến hiệu sách lúc nửa đêm vì ACOTAR

Độc giả tại Mỹ, Anh và Canada đã tham gia các sự kiện ra mắt sách được tổ chức riêng cho tác phẩm mới thuộc thể loại romantasy của Sarah J Maas.

A Court of Splintered Harmony chính thức phát hành trên toàn cầu ngày 27/10. Ảnh: BBC.

Cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng (romantasy) A Court of Splintered Harmony (tạm dịch: Triều đình của những hòa hợp rạn vỡ) chính thức phát hành trên toàn cầu ngày 27/10. Tác phẩm do Bloomsbury ấn hành, là tập mới nhất trong loạt truyện A Court of Thorns and Roses (Triều đình Gai và Hoa hồng) của nhà văn Sarah J. Maas.

Đêm không ngủ tại Anh của các fan romantasy

Theo The Bookseller, trên khắp nước Anh có 300 sự kiện ra mắt cuốn sách romantasy này vào lúc nửa đêm và sáng sớm. Rất nhiều câu lạc bộ sách, các hiệu sách độc lập và chuỗi nhà sách lớn như Waterstones và The Works có những hoạt động rầm rộ.

Các sự kiện của chuỗi Waterstones tại nhiều thành phố lớn như London, Piccadilly, Newcastle, Liverpool, Truro, Leeds và Exeter đã kín chỗ. Chương trình bắt đầu từ 10 giờ tối và kéo dài đến nửa đêm, thời điểm cuốn sách chính thức ra mắt.

Tại cửa hàng ở Piccadilly, chương trình bao gồm một buổi đố vui theo chủ đề ACOTAR, phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ, cuộc thi hóa trang, workshop trang trí mép sách, cùng nhiều hoạt động khác.

Độc giả romantasy tại sự kiện ra mắt sách. Ảnh: Bloomsbury.

Tại Liverpool, một buổi tiệc hóa trang theo chủ đề romantasy được tổ chức với các mô hình sắp đặt đặc biệt, quầy bar lưu động và nhạc sống. Cửa hiệu Saucy Books ở London cũng tổ chức một buổi dạ tiệc "dưới ánh sao" tại khách sạn Hotel Café Royal, cùng nhiều hoạt động thú vị đi kèm.

Chi nhánh The Works tại Edinburgh cũng mở cửa vào lúc nửa đêm để người hâm mộ mua sách. Khách hàng mua sách tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc hệ thống The Works cũng được tặng kèm một chiếc thẻ đánh dấu sách và một nhãn dán.

Lynne Tooms, Giám đốc thương mại tại The Works, chia sẻ: "Tại The Works, chúng tôi luôn tìm kiếm những phương thức mới để thổi hồn vào các câu chuyện và tạo ra những trải nghiệm đầy thú vị xoay quanh những cuốn sách mà khách hàng yêu thích.

Những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy nhu cầu đối với các tác phẩm thuộc thể loại kỳ ảo (fantasy) và lãng mạn kỳ ảo (romantasy) tăng mạnh. Độc giả không chỉ muốn đọc sách mà còn muốn đắm mình vào những thế giới đó, vượt ra ngoài khuôn khổ của những trang giấy".

Các buổi tiệc ra mắt đêm tại Mỹ và Canada

Tại Mỹ và Canada, 1.500 hiệu sách mở cửa vào lúc nửa đêm, chào đón khoảng 150.000 người hâm mộ đã mua vé tham dự, theo The Bookseller.

Nhiều cửa hiệu độc lập và hầu hết chuỗi Indigo Books and Music tại Canada mở cửa muộn để chào đón độc giả. Giá vé tham dự tại nhiều nơi đã bao gồm giá sách, giúp độc giả có thể nhận sách ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, theo The Globe and Mail.

Không khí cuồng nhiệt tại một sự kiện. Ảnh: NBC News.

Tại hiệu sách The Ripped Bodice ở Los Angeles, Mỹ, những người hâm mộ đeo đôi tai và đôi cánh kiểu tiên tộc (faerie) đã cùng thưởng thức các màn trình diễn của các nghệ sĩ phun lửa và diễn viên nhào lộn.

"Nhìn thấy tập sách mới ra mắt cùng sự hiện diện của đông đảo mọi người xung quanh chính là điều mà tất cả chúng tôi đã mong đợi bấy lâu nay", Taylor Capizola, quản lý của hiệu sách, chia sẻ.

Stefanie Mudry, một độc giả nhờ đọc sách của Sarah J Mass đã cải thiện được chứng khó đọc và chứng tăng động giảm chú ý (ADHD), chia sẻ rằng các buổi tiệc ra mắt sách vào lúc nửa đêm mang lại một “cảm giác đầy ma thuật”.

“Bạn được ở bên những người cũng đang khao khát thảo luận về chủ đề mà bạn rất yêu thích và say mê”, Mudry nói.

Sự cuồng nhiệt của độc giả romantasy

The Globe and Mail dẫn thông tin từ nhà xuất bản Bloomsbury cho biết các tác phẩm của Sarah J. Maas đã đạt tổng doanh số hơn 100 triệu bản. Nhu cầu của độc giả cũng không ngừng tăng lên: Nếu như cuốn A Court of Silver Flames (tạm dịch: Triều đình của những ngọn lửa bạc, xuất bản năm 2021) có số lượng in lần đầu là 500.000 bản, thì con số này đối với tác phẩm mới nhất đã lên tới 4 triệu bản.

“A Court of Thorns and Roses thực sự là xương sống, là nền tảng của thể loại này (romantasy)”, Capizola cho biết.

Nhu cầu của độc giả đối với tác phẩm này hiện lớn đến mức nhiều bản dịch đã được phát hành gần như cùng một thời điểm.

Phiên bản tiếng Đức cũng ra mắt vào ngày 27/10, theo sau là các bản dịch sang nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp vào ngày 28/10.

Tại một sự kiện ở Los Angeles, Mỹ, người hâm mộ cho biết họ sẵn sàng “lao” vào đọc ngay lập tức, bất chấp việc cuốn tiểu thuyết này dày tới 350 trang.

“Tôi đoán là hầu hết sẽ đọc xong ít nhất một hoặc hai lần trước cuối tuần này,” Natalie Jean, 44 tuổi, đồng dẫn chương trình podcast LNP Deep Dives chuyên về các tác phẩm của Sarah J. Maas, cho biết.

“Tôi sẽ mua tất cả sản phẩm ăn theo, mua mọi cuốn sách, mua đủ mọi phiên bản. Và chắc chắn là tôi sẽ mê mẩn nó”, Jackie Zebrowski, 39 tuổi, người đồng dẫn chương trình cùng Natalie, cười nói.