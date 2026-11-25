Nguyên tắc của cáo là tránh tìm kiếm giải pháp ở cùng một nơi với mọi người, thay vào đó tìm kiếm những cách mới để giải quyết vấn đề vượt ra ngoài kiến thức tổng quát.

Dan Ariely, giáo sư kinh tế học hành vi tại Đại học Duke, đã kể một câu chuyện khi anh còn là một sinh viên trẻ trong cuốn sách Predictably Irrational (Phi lý trí) của mình. Một giảng viên tuyên bố rằng phụ nữ có khả năng chịu đau cao hơn nam giới, vì họ phải trải qua trải nghiệm đau đớn tột cùng khi sinh nở. Ariely quyết định kiểm tra tuyên bố này trong môi trường phòng thí nghiệm.

Anh kêu gọi các sinh viên nam nữ đặt tay vào một bát nước thật nóng, dự định kiểm tra xem ai sẽ chịu đựng lâu hơn. Kết quả thí nghiệm rất rõ ràng: tất cả các nàng đều lấy tay ra khỏi bát trước các chàng.

Trong buổi học tiếp theo, Ariely xin phép phát biểu và chia sẻ kết quả thí nghiệm. Phản ứng của giảng viên thật bất ngờ. “Điều duy nhất anh chứng minh được là: đàn ông là những gã khờ. Ai lại tình nguyện để tay mãi trong một bát nước quá nóng cơ chứ?”

Qua câu chuyện này, Ariely nhấn mạnh một sự thật rằng chúng ta sẵn sàng bảo vệ quan niệm của mình bằng mọi giá, không sẵn lòng thay đổi ý kiến, bất kể sự thật trước mắt. Cuốn sách của anh sử dụng ví dụ này, cùng nhiều mẩu chuyện ngắn thú vị khác, để chứng minh luận điểm chính: con người là những sinh vật phi lý trí.

Tôi muốn xem xét giai thoại này theo một hướng khác. Tôi tin rằng nó thể hiện khá thú vị một trong những đặc điểm quan trọng nhất của tư duy kiểu cáo: trái với nhím sử dụng lý trí nhị nguyên để giải thích vạn vật theo cách tuyến tính và nhị phân, thế giới của cáo bao gồm nhiều cách bổ sung khác nhau để hiểu và đánh giá vấn đề. Chính điều này cho phép cáo đưa ra những giải thích mới mẻ, thoát khỏi giới hạn giả định của luận đề đã cho.

Nhím có xu hướng kiểm tra các tuyên bố bằng logic nhị phân, hệt như Ariely trong sự kiện trên. Cáo sẽ tấn công những tuyên bố cho trước bằng logic từ một góc độ khác. Có thể nói là “từ hướng khác”. Đó là lý do nó được gọi là “lập luận hồi nghiệm” (abduction), và logic của nó khác với “lập luận hồi nạp” (induction) và “lập luận diễn dịch” (deduction). Đây là điều mà giảng viên của Ariely đã làm. Bà đáp lại tuyên bố duy lý của phức hợp hơn. (Nhân tiện nói thêm, từ lâu tôi đã nghi ngờ rằng phụ nữ giỏi tư duy kiểu cáo hơn nam giới.)

Nhìn từ góc độ này, có thể nói Ariely xem ra không nhất thiết chính xác khi cho rằng phản ứng của giảng viên cho thấy con người không sẵn sàng thay đổi quan niệm, ngay cả khi trước mắt họ là sự thật rành rành đã được chứng minh bằng phương pháp khoa học. Suy cho cùng, tuyên bố của giảng viên xuất phát từ một lập luận logic khác - một góc nhìn khác - khiến thí nghiệm của Ariely trở nên không phù hợp. Theo quan điểm của bà, thí nghiệm không cho thấy gì hơn ngoài một thực tế là đàn ông cả tin hơn phụ nữ và sẵn sàng chịu đựng, chấp nhận rủi ro cho những trò thám hiểm ngu ngốc. Tôi sẵn sàng đặt cược vào tính chính xác của tuyên bố này. Tuy nhiên, phụ nữ sẵn lòng chịu đựng khi có lý do xứng đáng - như chuyện sinh nở chẳng hạn. Lời phản bác của giảng viên thể hiện rất rõ: “Nếu nỗi đau thực sự có ý nghĩa, bạn sẽ thấy phụ nữ thực sự có khả năng ra sao”.

Việc phản bác các luận điểm bằng logic nhị phân trong thí nghiệm khoa học khá hợp lý. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế không diễn ra như vậy. Quả thật, việc nêu lên một lập luận khác thông qua phản biện từ góc độ hay bình diện khác vẫn thường có ý nghĩa trong cuộc sống.

Mọi nhà đàm phán đều biết cách sử dụng hiệu quả logic này trong thực tế. Các nhà đàm phán xử lý những tình huống mà mỗi bên đều khư khư bám lấy quan điểm cứng nhắc của mình, bất chấp nỗ lực hòa giải. Ta có thể tránh những tình huống này bằng cách thoát ra khỏi bình diện đang tranh cãi và đưa ra các luận điểm logic khác nhau dựa trên những bình diện khác. Chính tại đó, ta có thể chứng minh sự hợp tác sẽ đem đến lợi ích chiến lược chung mới cho đôi bên và giảm mọi ảnh hưởng trở ngại.

Nguyên tắc cơ bản của môn võ Judo là sử dụng lực phản đòn (counterforce) sẽ không hiệu quả. Một võ sĩ Judo lành nghề sẽ phản ứng với vũ lực bằng một đòn thế vô hiệu hóa đối thủ với logic từ một hướng khác và bất ngờ. Điều tương tự cũng xảy ra trong tranh luận. Nhím cố gắng thuyết phục và củng cố quan điểm của mình bằng logic, trong khi cáo biết rằng để thay đổi quan điểm, người không cần sự thuyết phục logic. Thay vào đó, điều cần thiết là thay đổi nhận thức về vấn đề. Vấn đề cần được trình bày theo một cách hoàn toàn mới.

Thực hiện công việc bằng cách khác giúp người tư duy kiểu cáo thành công. Ảnh minh họa do AI tạo.

Tôi có một người bạn làm nông nghiệp và đã tạo dựng một gia sản đồ sộ - chuyện vô cùng hiếm hoi trong ngành nghề này. Anh kể với tôi rằng khi quyết định nghỉ hưu và để lại tài sản cho con trai, anh đã nói với con: “Bố có một lời khuyên cho con. Hãy quan sát mọi người trong làng đang trồng gì và như thế nào, rồi trồng một thứ khác bằng cách khác”. Xin lưu ý chi tiết lời khuyên: không chỉ trồng thứ khác mà còn trồng bằng cách khác.

Và quả thật, bạn tôi, người tôi luôn ngưỡng mộ về trí khôn kiểu cáo, luôn biết cách kết hợp giữa ruộng đồng và tiến bộ thực vật học và nhận thức liên tục về công nghệ mới. Ông cũng duy trì mối quan hệ cá nhân mật thiết với các nhà tiếp thị nước ngoài, không như những nông dân khác chỉ tiếp thị sản phẩm qua các tổ chức tiếp thị trung gian lớn. Dù ông không kể chi tiết nhưng tôi hiểu ý ông khi nói về việc thực hiện công việc bằng cách khác. Và trong lĩnh vực nông nghiệp, đó không phải chuyện tầm thường. Nông dân có xu hướng bắt chước nhau và trồng những loại cây đã sinh trưởng và bán chạy trong mùa trước.

Khi đó, nguyên tắc của cáo là tránh tìm kiếm giải pháp ở cùng một nơi với mọi người, thay vào đó tìm kiếm những cách mới để giải quyết vấn đề vượt ra ngoài kiến thức tổng quát và bằng một lý luận khác.