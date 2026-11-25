Trên chuyến xe trở lại Bắc Kinh đầu năm 2024, Vương Vãn quan sát nhịp sống ngày Tết của những người làm việc xa quê.

Với những ai không kiếm ra tiền ở nông thôn, thì xa xứ làm thuê là lối thoát. Cho dù chưa chắc đã bám rễ hay lăn lộn được ở thành phố, nhưng cứ ra Tết người ta lại đổ xô đến những thành phố tuyến một, tuyến hai, tuyến ba, thậm chí cả tuyến bốn, tuyến năm.

Sáng sớm ngày ra, tiếng còi xe inh ỏi liên hồi, rất nhiều người tiếc tiền thuê xe chung nên phải vác bao lớn đãy nhỏ lên xe khách, số ít “chịu chi” hơn thì bỏ thêm ít tiền thuê xe ghép.

Kỳ nghỉ Tết năm 2024 mới trôi qua được một nửa, tôi đã ngồi trên chuyến xe từ trấn Quan Thành đến khu Hồi Long Quan, Bắc Kinh, quay trở lại thành phố từ sớm. Dù không muốn đi thì vẫn phải đi.

Lãnh đạo công ty quản lý vận hành tòa nhà của chúng tôi đang chờ tôi quay lại làm việc. Nếu không thì một là không lấy được khoản lì xì 200 tệ mỗi ngày mà bên thuê thưởng cho nhân viên trực Tết, hai là danh sách nhân viên trực Tết đã nộp lên rồi, không thể đổi người đột xuất được, mà cũng chẳng ai chịu đổi cho.

Quản lý nhóm dọn vệ sinh sợ tôi không đi làm nên gọi cho tôi hơn mười cuộc trong đêm, tôi cố tình không nghe máy. Hễ cứ thấy cuộc gọi hay tin nhắn từ công ty là tôi lại dễ lo âu, bực bội, mà phiền phức nhất là quản lý nhóm dọn dẹp này.

Phải một lúc lâu sau tôi mới gọi lại cho anh ta. Tôi nói: “Chào sếp, năm mới vui vẻ!”. Anh ta không thèm để ý, cũng chẳng chúc lại câu nào, hỏi thẳng: “Chị bận gì! Tôi gọi bao nhiêu cuộc như thế mà chị không thấy à? Sao bây giờ mới gọi lại? Ngày mai có đi làm được không?”.

Giọng anh ta chẳng những không hòa nhã mà còn hơi tức giận. Nghe xong, tôi hứa lên hứa xuống rằng chắc chắn mai sẽ đến trực, anh ta mới yên tâm, không hỏi han gì thêm nữa mà cúp máy luôn. Tôi đã quá quen với chuyện này rồi.

Mùng ba Tết vẫn chưa có mấy ai rời khỏi trấn Quan Thành. Mặc dù theo quan niệm của dân vùng này, mùng ba, mùng sáu, mùng chín là những ngày đẹp để xuất hành, song đa phần đều muốn ở nhà thêm ngày nào hay ngày ấy. Thậm chí có những người còn đợi qua rằm tháng Giêng mới tính chuyện đi. Trường hợp lên thành phố sớm như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sáng sớm, trên xe khách tính cả tài xế có sáu người tất cả. Đó là chuyến xe thoải mái nhất tôi từng đi. Hồi trước đi xe khách đến là khổ sở, lúc thì người ngồi kế bên dạng chân lấn sang tận ghế tôi, khi thì cái ba lô nhét dưới gầm ghế bên cạnh vướng vào chân khiến tôi chẳng biết đặt chân vào đâu.

Còn không thì xe nhồi nhét người quá số lượng cho phép, chật đến mức tôi phải ngồi khép chân suốt cả hành trình. Trên xe bốc lên đủ thứ mùi kỳ cục, theo từng nhịp lắc lư tròng trành ùa vào khoang mũi làm cho tôi xây xẩm mặt mày, đành phải nhắm mắt gà gật, thi thoảng lại bừng tỉnh vì tiếng video ngắn trên điện thoại của vị khách nào đó.

Chuyến đi lần này mới tốt đẹp làm sao, yên ắng, sạch sẽ, lại không có mấy người ăn mì tôm hay những thứ làm người ta say xe.