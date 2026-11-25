Trào lưu "text hip" (kết hợp "text" - văn bản/sách và "hip" - thời thượng/phong cách) trong giới trẻ Hàn Quốc đang lan sang Nhật Bản và mở ra luồng gió mới cho xuất bản nước này.

Minh họa. Ảnh: Pexels

Tờ Asahi Shimbun ngày 24/11 đưa tin rằng "text hip", một làn sóng văn hóa của giới trẻ bắt nguồn từ Hàn Quốc, đã bắt đầu du nhập vào Nhật Bản. Điều này thể hiện ở những phương thức thưởng thức sách mới mẻ vốn đang phổ biến tại Hàn Quốc, nay bắt đầu ảnh hưởng đến ngành xuất bản Nhật Bản.

Trào lưu “text hip” phát triển mạnh tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, xu hướng này đã biến việc đọc sách từ một hoạt động trí tuệ đơn thuần trở thành một tuyên ngôn về phong cách sống, một phương thức để thể hiện gu cá nhân và xây dựng thẩm mỹ riêng.

Xu hướng này cũng góp phần đưa doanh số bán hàng tại các hiệu sách trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đảo ngược đà sụt giảm kéo dài từ năm 2023, theo dữ liệu từ Samsung Card Data Lab.

Một khách tham quan đang xem sách tại chi nhánh Gwanghwamun của hệ thống nhà sách Kyobo Book Centre ở quận Jongno, Seoul. Ảnh: Yonhap.

Theo Asahi, các câu lạc bộ sách hoạt động theo mô hình thu phí thành viên thường niên, nơi kết nối các nhà xuất bản với độc giả, cũng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ Hàn Quốc. Số lượng thành viên tham gia câu lạc bộ sách do nhà xuất bản Minumsa (Hàn Quốc) điều hành đã tăng vọt từ 4.000 người vào năm 2021 lên 25.000 người trong năm nay.

Asahi phân tích rằng, trào lưu "text hip" này xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm sự kết nối và đồng cảm thông qua sách, trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc đầy áp lực cạnh tranh về thi cử và việc làm.

Sách và văn hóa phẩm Hàn Quốc phổ biến

Sau khi có sự tiếp xúc giữa giới xuất bản Nhật Bản và Hàn Quốc, xu hướng “text hip” đang ngày càng phổ biến tại Nhật Bản.

Theo trang Herald Business, các tác phẩm văn học Hàn Quốc phiên bản tiếng Nhật đang xuất hiện ngày càng nhiều, kéo theo đó là sự quan tâm dành cho văn hóa xuất bản kiểu Hàn, từ các sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ sách đến những sự kiện có sự tham gia trực tiếp của độc giả.

Nhà xuất bản Kanki Publishing của Nhật Bản đã phát hành phiên bản tiếng Nhật của tập thơ I Look at You as I Look at Flowers của nhà thơ Na Tae-joo, với doanh số đạt 150.000 bản.

Trước đây, Kanki Publishing chủ yếu tập trung vào các đầu sách kinh doanh, nhưng gần đây họ đã liên tục ra mắt nhiều tác phẩm từ Hàn Quốc để đón đầu làn sóng “text hip”, theo SBS News.

Bánh kem lấy cảm hứng từ sách đã tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Công ty này đã thiết lập một gian hàng tại K-Book Festival (Lễ hội sách Hàn Quốc) diễn ra vào ngày 21-22/11 ở khu phố Jinbocho, nơi nổi tiếng với nhiều hiệu sách ở Tokyo. Bắt đầu từ tháng tới, Kanki Publishing cũng lên kế hoạch tổ chức các triển lãm đặc biệt tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Nhật Bản.

Đại diện của nhà xuất bản này chia sẻ: "Chúng tôi muốn chuyển tải trào lưu “text hip” đang thịnh hành tại Hàn Quốc sao cho phù hợp với bối cảnh Nhật Bản, từ đó lan tỏa văn hóa này tại đây".

Tại K-Book Festival, công chúng còn bắt gặp các sản phẩm văn hóa phẩm liên quan đến sách, chẳng hạn như sách phiên bản thu nhỏ, sổ ghi chú có bìa mô phỏng các đầu sách thật, hay móc khóa lấy cảm hứng từ sách và trái cây. Gần đây, các nhà xuất bản Nhật Bản cũng bắt đầu tích cực phát triển những sản phẩm tương tự, chịu ảnh hưởng từ xu hướng ở Hàn Quốc.

Nhà xuất bản Kaguya Books, sau khi tham gia một sự kiện giao lưu giữa các tác giả hai nước tại Hàn Quốc, đã có cơ hội trải nghiệm văn hóa xuất bản nơi đây. Những trải nghiệm này chính là cảm hứng để họ ra mắt các mẫu túi vải tote mới in hình bìa sách.

Ngành xuất bản Nhật Bản cũng đang dành sự quan tâm đến cách các nhà xuất bản và độc giả Hàn Quốc tích cực tham gia vào các vấn đề xã hội. Tại Hàn Quốc, việc đọc sách không chỉ là sở thích cá nhân mà đã trở thành phương thức để chia sẻ và thảo luận về những vấn đề được công chúng quan tâm.

Saito Noritaka, một biên tập viên trong ngành xuất bản Nhật Bản, chia sẻ: "Ngành xuất bản và độc giả Hàn Quốc phản ứng rất nhanh nhạy và mạnh mẽ trước các phong trào xã hội và chính trị. Những khía cạnh này là kinh nghiệm cho ngành xuất bản Nhật Bản".