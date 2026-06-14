Đến hiệu sách tại Nhật Bản để tập gym và trải nghiệm phòng thư giãn

Các hiệu sách Nhật Bản đang tìm mọi cách để thu hút độc giả trong bối cảnh thị trường sách trực tuyến ngày càng hút khách, theo Mainichi.

Không gian làm việc tại hiệu sách Daikanyama T-Site. Ảnh: arabnews.

Vào mùa xuân năm 2025, công ty sách MaruzenJunkudo, một chuỗi hiệu sách lớn có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã mở cửa hàng mới tại khu thương mại Toranomon. Cửa hiệu mới này, có tên Magmabooks, sẽ mang đến cho khách hàng những chiếc đánh dấu sách độc đáo ngay khi họ bước vào cửa.

Trên mỗi tấm đánh dấu sách là một câu hỏi riêng, chẳng hạn như "Điều gì sẽ xảy ra nếu robot trở thành nhân vật chính của thế giới này?" hay "Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi về xã hội hiện đại chưa?" cùng với tiêu đề của các cuốn sách liên quan ở mặt còn lại.

Khách hàng sẽ đi dạo giữa các kệ sách, tìm kiếm câu trả lời bằng cách khám phá cả những cuốn sách được gợi ý và những cuốn sách có trong cửa hiệu.

Đa dạng cá tính các hiệu sách

Không giống như các hiệu sách truyền thống, kệ sách ở đây được sắp xếp độc đáo, đặt các loại sách khác nhau cạnh nhau. Độc giả sẽ thấy sách bìa mềm, truyện tranh, sách chuyên ngành, sách minh họa và sách tranh được xếp ngay cạnh nhau.

"Chúng tôi sắp xếp sách giống như giá sách cá nhân của ai đó, kết hợp nhiều thể loại và xếp chồng chúng theo chiều ngang. Cách bố trí này hướng tới việc mang đến những trải nghiệm bất ngờ với sách", Yasuhiro Watanabe, quản lý cửa hàng, cho biết.

Watanabe cho biết cửa hiệu cũng có một không gian cao cấp (lounge) có phí, nơi khách hàng có thể trải nghiệm và đọc sách trước khi mua.

Trong khi đó, nhà sách Tsutaya Korien ở Neyagawa, tỉnh Osaka, lại kết hợp nhà sách với phòng tập thể hình, quán cà phê và cả phòng lounge. Mô hình này "mang đến không gian đầy đủ giúp độc giả có thể trải nghiệm trọn vẹn một ngày".

Phòng tập thể hình tại nhà sách Tsutaya Korien. Ảnh: CCC.

Được cải tạo vào năm 2024, hiệu sách này là nơi khách hàng có thể thoải mái đọc sách trong khi thưởng thức đồ uống có cồn tại phòng nghỉ hoặc tập luyện tại phòng tập thể dục.

Quản lý cửa hiệu Takako Nagano cho biết nơi đây "đã trở thành một không gian tụ họp quen thuộc của người dân địa phương".

Bunkitsu Sakae, một hiệu sách nằm trong khu mua sắm Sakae của Nagoya, đã khai trương vào mùa xuân năm 2024 với ý tưởng trở thành "nơi độc giả có thể trải nghiệm văn hóa với một chút phí vào cửa".

Khách hàng trả phí vào cửa có thể vào khu vực quán cà phê rộng lớn của hiệu sách. Tại đó, khách hàng có thể thoải mái đọc sách trên kệ sách và thưởng thức cà phê cùng trà miễn phí.

"Chúng tôi đã tạo nên nhiều không gian với bầu không khí khác nhau cho những mục đích khác nhau, chẳng hạn như một không gian để độc giả có thể yên tĩnh đắm mình vào việc đọc sách hay một không gian nơi độc giả có thể dùng bữa nhẹ với một khoản phí bổ sung", Tatsuya Kagami, quản lý cửa hàng, cho biết.