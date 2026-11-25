Thiết bị xét nghiệm máu của Theranos gặp sự cố ngay trong chuyến thử nghiệm tại Tennessee. Dù vậy, Elizabeth Holmes vẫn tuyên bố thành công, trong khi kỹ sư phụ trách lo ngại.

Ed không có thời gian để suy nghĩ nhiều về việc đó bởi vì ông phải giải quyết một vấn đề khác: Elizabeth đã thuyết phục được Pfizer chạy thử hệ thống Theranos trong một dự án thí điểm ở Tennessee. Theo thỏa thuận, thiết bị Theranos 1.0 sẽ được đặt tại nhà bệnh nhân để họ tự kiểm tra máu hằng ngày. Kết quả sẽ được truyền bằng sóng vô tuyến đến văn phòng Theranos ở California để phân tích rồi chuyển giao cho Pfizer. Bằng cách nào đó họ phải khắc phục tất cả các vấn đề trước khi nghiên cứu này bắt đầu. Elizabeth đã lên lịch cho chuyến đi tới Tennessee để hướng dẫn các bệnh nhân và bác sĩ cách sử dụng hệ thống.

Đầu tháng 8 năm 2007, Ed đi cùng Elizabeth tới Nashville. Sunny lái chiếc Porsche tới đón họ ở văn phòng và đưa họ tới sân bay. Đây là lần đầu tiên Ed gặp Sunny. Nhìn hai người có thể thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác. Sunny khoảng ngoài 40, lớn hơn Elizabeth gần 20 tuổi. Có điều gì đó lạnh lùng và thực dụng trong mối quan hệ giữa hai người. Khi chia tay nhau ở sân bay, Sunny không nói “Tạm biệt” hay “Chúc em lên đường may mắn” mà chỉ cộc lốc, “Bây giờ tới lúc đi kiếm tiền rồi!”

Ảnh: IMDB.

Khi họ đến Tennessee, các hộp chứa và đầu đọc họ mang theo đều gặp sự cố, nên Ed mất cả đêm hí hoáy tháo lắp các bộ phận ngay trên giường ngủ trong phòng khách sạn. Sáng hôm sau, chúng đã có thể hoạt động tương đối ổn và lấy được mẫu máu từ hai bệnh nhân và sáu y bác sĩ ở một bệnh viện điều trị ung thư trong vùng.

Các bệnh nhân trông có vẻ rất mệt mỏi. Ed hiểu rằng họ đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư. Họ đang dùng các loại thuốc nhằm ức chế sự phát triển của khối u với hy vọng có thể kéo dài sự sống thêm được vài tháng.

Khi trở về California, Elizabeth tuyên bố chuyến đi thành công và vui vẻ gửi email báo tin vui cho nhân viên.

“Thực sự tuyệt vời,” cô viết. “Bệnh nhân nắm được cách sử dụng hệ thống ngay lập tức. Ngay khi vừa tiếp xúc, bạn sẽ cảm nhận được nỗi lo sợ, niềm hy vọng và nỗi đau đớn của họ.”

Cô nói thêm, các nhân viên của Theranos có thể “ăn mừng chiến thắng này.”

Ed thì không phấn khởi được như thế. Việc sử dụng Theranos 1.0 trong nghiên cứu trên bệnh nhân có vẻ là quá vội vàng, nhất là vào lúc này, khi ông biết rằng nghiên cứu liên quan đến những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Để giải tỏa căng thẳng, Ed thường đi uống bia với Shaunak vào các tối thứ Sáu ở Old Pro, một quán bar ồn ào dành cho người hâm mộ thể thao tại Palo Alto. Thường thì Gary Frenzel, trưởng nhóm hóa học, cũng đi cùng họ.

Gary có gốc gác vùng Texas, thuộc tuýp người hòa đồng. Ông thích kể các câu chuyện thời chiến tranh về những ngày ông còn là người biểu diễn ngựa. Sau nhiều lần bị gãy xương, ông quyết định từ bỏ nghề này và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực hóa học. Gary thích nói chuyện phiếm và pha trò, khiến Shaunak phải phá lên cười the thé – một giọng cười hài hước nhất mà Ed từng nghe. Qua những buổi ra ngoài như thế, cả ba người dần dần gắn bó và trở thành bạn tốt của nhau.

Cho đến một ngày, Gary đột nhiên không đến Old Pro nữa. Ed và Shaunak ban đầu không hiểu tại sao nhưng rồi họ cũng sớm có được câu trả lời.