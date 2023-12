'Độc cô cầu bại' Duy Nhất tái xuất, quyết hạ học trò 'Thánh Muay'

ONE Fight Night 17 là sự kiện áp chót của giải đấu võ thuật lớn nhất Châu Á ONE Championship. Trước đó, vào năm 2019, Duy Nhất đã có hai chiến thắng knockout, tuy nhiên đã không thể tiếp tục thượng đài ở ONE do vướng dịch Covid-19 và các dự định cá nhân.