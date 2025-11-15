Tin vui với Apple

Doanh số smartphone Apple tại Trung Quốc tăng 22% trong một tháng sau khi dòng iPhone 17 lên kệ.

Người dùng trải nghiệm iPhone 17 trong cửa hàng Apple tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, doanh số iPhone tại Trung Quốc trong một tháng từ khi dòng iPhone 17 lên kệ tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây được xem là tín hiệu tích cực trong giai đoạn thị trường suy yếu. Từ khi iPhone 17 bán tại Trung Quốc vào ngày 19/9, dòng máy này chiếm 4/5 lượng iPhone đến tay người dùng.

Để so sánh, doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm 5% trong tháng đầu tiên sau khi dòng iPhone 16 lên kệ (tháng 9/2024).

Theo Reuters, hàng trăm người đến cửa hàng Apple tại Bắc Kinh trong ngày lên kệ đầu (19/9). Đây là dấu hiệu cho thấy lượng lớn người dùng Trung Quốc vẫn ủng hộ Táo khuyết, bất chấp sức ép cạnh tranh gay gắt từ Xiaomi hay Huawei.

Dù vậy, Counterpoint Research cho biết thị trường smartphone Trung Quốc vẫn yếu do nhu cầu giảm, tổng doanh số quý III thấp hơn 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với Apple, doanh số iPhone tại Trung Quốc cả quý III giảm 2%. Tuy các model đời cũ bán chậm, dòng iPhone 17 thu hút nhiều chú ý, đặc biệt là iPhone 17 tiêu chuẩn khi bộ nhớ tăng từ 128 lên 256 GB nhưng giữ nguyên giá khởi điểm.

“Chiến lược định giá của Apple đang tạo áp lực lớn lên các thương hiệu Android trong phân khúc cao cấp, vốn có giá bán tương đương flagship”, nhà phân tích Mengmeng Zhang từ Counterpoint Research nhận định.

Quý III, thị phần của Vivo giảm còn 18,5% trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Dù vậy, danh mục sản phẩm đa dạng vẫn giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu, các model đáng chú ý gồm Vivo S30, X200, Y300 và Y500.

Với Huawei, doanh số dòng Mate 70 và Pura 80 thấp hơn bản tiền nhiệm, trong khi Nova 14 vẫn ghi nhận sức mua tốt. Theo các nhà phân tích, thương hiệu này đối mặt thách thức khi các smartphone mới sử dụng HarmonyOS NEXT, hệ sinh thái còn hạn chế.

Thị phần và tăng trưởng doanh số top 6 thương hiệu smartphone tại Trung Quốc trong quý III. Ảnh: Counterpoint Research.

Trong quý III, Oppo ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm ngoái (2,1%) nhờ doanh số ổn định của dòng Reno 14, kết hợp đà tăng trưởng thương hiệu con OnePlus.

Các dòng OnePlus Ace 5 và OnePlus 13 được người dùng trẻ ưa chuộng nhờ hiệu năng chơi game tốt, thiết kế tối giản và giá cả hợp lý. Về thị phần, Oppo xếp thứ 4 với 15,4%.

Xiaomi cũng ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ (1,1%) nhờ những model bán chạy như Redmi Note 15 hay Redmi K80. Dòng Xiaomi 17 ra mắt hồi tháng 9 cũng tạo sức hút lớn, đặc biệt với Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max.

Doanh số của Honor trong quý III giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phân khúc giá rẻ, dòng X70 nổi bật với pin 8.300 mAh, hỗ trợ sạc nhanh và độ bền cao. Thời gian gần đây, Honor dần chuyển hướng tập trung từ smartphone sang hệ sinh thái chú trọng AI.

Các nhà phân tích dự đoán thị trường smartphone Trung Quốc sẽ sôi động hơn trong quý IV. Trên thực tế, điều này đã xảy ra khi tổng doanh số trong 2 tuần đầu tháng 10 tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn này, Apple vẫn đóng góp lớn nhất nhờ sức hút của dòng iPhone 17. Các nhà phân tích ghi nhận doanh số iPhone 17 tiêu chuẩn trong tháng 9 tại Trung Quốc tăng gần gấp đôi so với iPhone 16 cùng giai đoạn.

“Bước sang tháng 10, iPhone 17 Pro thu hút sự chú ý lớn. Số liệu cho thấy tăng trưởng doanh số model này cao hơn gần 2/3 so với iPhone 16 Pro năm ngoái”, nhà phân tích Mengmeng Zhang nhấn mạnh.