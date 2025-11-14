Đừng vội bán iPhone cũ

Chuyển lại cho người thân. iPhone cũ là thiết bị tuyệt vời giúp trẻ em bắt đầu làm quen với thế giới kĩ thuật số. Vì là máy cũ, người dùng không cần phải quá lo lắng khi trẻ để quên hoặc đánh rơi máy. Nếu bạn quan tâm đến về việc trẻ tiếp nhận quá nhiều nội dung kỹ thuật số, tính năng Screen Time (Thời gian sử dụng màn hình) của Apple cho phép phụ huynh kiểm soát, đặt giới hạn ứng dụng và lọc nội dung. Không chỉ là chiếc điện thoại khởi đầu cho các thành viên trẻ trong gia đình, iPhone cũ còn là một món quà tuyệt vời cho những người thân lớn tuổi chưa thực sự làm quen với thế giới kỹ thuật số. Các tính năng của iPhone như cỡ chữ lớn, điều khiển bằng giọng nói và giao diện trực quan giúp các thành viên lớn tuổi trong gia đình cảm thấy thoải mái hơn với công nghệ hiện đại. Ảnh: Shutterstock.