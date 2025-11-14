Đừng vội bán iPhone cũ

|
Theo chia sẻ từ BGR, bên cạnh việc chọn chương trình thu cũ đổi mới hoặc bán lại thiết bị cũ khi nâng cấp iPhone, có nhiều cách để tái sử dụng iPhone cho tại nhà, văn phòng hoặc khi di chuyển. Miễn là iPhone vẫn còn pin, bộ nhớ trong, khả năng kết nối Wi-Fi, camera và thậm chí cả màn hình đều có thể được tận dụng. Ảnh: Shutterstock.
Thiết bị giải trí. Biến iPhone cũ thành trung tâm giải trí di động sẽ thổi luồng sinh khí mới vào những thiết bị tưởng chừng như đã lỗi thời, đặc biệt nếu người dùng từng chi mạnh tay cho một chiếc iPhone có dung lượng lưu trữ lớn. Bạn có thể đặt điện thoại trong bếp để xem video nấu ăn, dùng như một thiết bị đồng hành trong phòng tập thể dục để hướng dẫn tập luyện, hoặc chơi game vào những buổi chiều nhàn nhã. Ảnh: Shutterstock.
Máy đọc sách điện tử. Thông thường, iPhone ít được so sánh với Amazon Kindle vì đắt hơn đáng kể. Nhưng những người yêu sách có thể thấy iPhone cũ là thiết bị hoàn hảo để lưu trữ và đọc sách điện tử. Màn hình Retina của iPhone, kết hợp với các tính năng như Night Shift và True Tone, sẽ mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét đồng thời giảm mỏi mắt trong những buổi đọc sách dài. Khi có iPhone mới làm thiết bị liên lạc chính, bạn có thể thoải mái xóa mạng xã hội, tắt thông báo trên iPhone cũ và nhận được trải nghiệm đọc sách không bị phân tâm tương tự thiết bị đọc sách chuyên dụng. Ảnh: Apple Insider.
Sạc dự phòng. Nếu máy cũ là iPhone 15 hoặc mới hơn, có thể sử dụng làm sạc dự phòng cho các thiết bị nhỏ hơn. Apple chuyển sang USB-C từ dòng iPhone 15, cổng kết nối này có thể dùng để sạc AirPods, Apple Watch và các thiết bị nhỏ khác hỗ trợ cấp nguồn qua USB với công suất tối đa 4,5 W. Với các thiết bị cũ hơn sử dụng cổng Lightning, người dùng cần có thêm bộ chuyển đổi phù hợp để kết nối với cổng USB-C của iPhone. Chức năng sạc dự phòng đặc biệt hiệu quả nếu bạn đang sở hữu một iPhone pin lớn như iPhone 15 Pro Max. Ảnh: iDownloadblog.
Webcam chất lượng cao. Apple tích hợp camera mạnh mẽ vào iPhone trong nhiều năm qua. Ngoài việc biến iPhone cũ thành camera hành trình, một cách khác là sử dụng như webcam. So với webcam tích hợp trong đa số laptop, chỉ đạt độ phân giải tối đa 720p hoặc 1080p, ghép nối iPhone cũ cho phép người dùng truy cập video độ phân giải 4K, ngay cả khi đang gọi điện qua Zoom hoặc các cuộc họp video trực tuyến khác. Ảnh: 9to5mac.
Chuyển lại cho người thân. iPhone cũ là thiết bị tuyệt vời giúp trẻ em bắt đầu làm quen với thế giới kĩ thuật số. Vì là máy cũ, người dùng không cần phải quá lo lắng khi trẻ để quên hoặc đánh rơi máy. Nếu bạn quan tâm đến về việc trẻ tiếp nhận quá nhiều nội dung kỹ thuật số, tính năng Screen Time (Thời gian sử dụng màn hình) của Apple cho phép phụ huynh kiểm soát, đặt giới hạn ứng dụng và lọc nội dung. Không chỉ là chiếc điện thoại khởi đầu cho các thành viên trẻ trong gia đình, iPhone cũ còn là một món quà tuyệt vời cho những người thân lớn tuổi chưa thực sự làm quen với thế giới kỹ thuật số. Các tính năng của iPhone như cỡ chữ lớn, điều khiển bằng giọng nói và giao diện trực quan giúp các thành viên lớn tuổi trong gia đình cảm thấy thoải mái hơn với công nghệ hiện đại. Ảnh: Shutterstock.
