AI trên iPhone làm được gì?

Viết lại bằng ChatGPT. Bên cạnh những tính năng có sẵn, trong menu Công cụ viết, nhấn Soạn thảo rồi nhập mô tả để gọi ChatGPT xử lý văn bản theo yêu cầu. Trong phần cài đặt, người dùng có thể đăng nhập tài khoản ChatGPT để lưu lại lịch sử, hoặc sử dụng mà không cần đăng nhập. Hiện tại, ChatGPT chỉ có thể xử lý trực tiếp trên văn bản có thể chỉnh sửa, không hoạt động nếu dùng với website hoặc văn bản cố định.