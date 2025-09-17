Những tính năng nên thử sau khi cập nhật iOS 26

Giao diện Liquid Glass. Thay đổi dễ nhận thấy nhất sau khi nâng cấp iOS 26 đến từ giao diện Liquid Glass. Các thành phần như biểu tượng, menu và nút bấm mang vẻ trong suốt, bóng bẩy hơn. Khi cuộn lướt, hình ảnh bên dưới pop-up hoặc biểu tượng sẽ phản chiếu như kính. Người dùng có thể thay đổi toàn bộ biểu tượng sang trong suốt, hoặc lựa chọn giảm độ bóng/chuyển động nếu khó nhìn. Các mục tùy biến màn hình khóa, màn hình chính cũng được làm mới theo phong cách trong suốt.