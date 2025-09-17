Những tính năng nên thử sau khi cập nhật iOS 26

|
Giao diện Liquid Glass. Thay đổi dễ nhận thấy nhất sau khi nâng cấp iOS 26 đến từ giao diện Liquid Glass. Các thành phần như biểu tượng, menu và nút bấm mang vẻ trong suốt, bóng bẩy hơn. Khi cuộn lướt, hình ảnh bên dưới pop-up hoặc biểu tượng sẽ phản chiếu như kính. Người dùng có thể thay đổi toàn bộ biểu tượng sang trong suốt, hoặc lựa chọn giảm độ bóng/chuyển động nếu khó nhìn. Các mục tùy biến màn hình khóa, màn hình chính cũng được làm mới theo phong cách trong suốt.
Chặn cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ. Trên iOS 26, thiết bị có thể chặn cuộc gọi và tin nhắn từ số điện thoại lạ. Khi nhận tin nhắn, nội dung được lọc sang khu vực riêng trong ứng dụng Nhắn tin và không có thông báo. Tương tự, máy sẽ không đổ chuông khi có cuộc gọi lạ. Để bật các tính năng này, vào Cài đặt > Ứng dụng > Điện thoại > Tắt tiếng cuộc gọi lạ, và Cài đặt > Ứng dụng > Nhắn tin > Sàng lọc người gửi không xác định.
Chỉnh nền tin nhắn trong iMessage. Trên iOS 26, tin nhắn trong iMessage trở nên bắt mắt hơn với tính năng thêm ảnh nền. Nhấn vào tên danh bạ hoặc tên nhóm rồi chuyển sang tab Nền, người dùng sẽ thấy các tùy chọn hình nền bao gồm danh sách mặc định, tạo bằng AI (nếu hỗ trợ Apple Intelligence) hoặc chọn trong thư viện ảnh. Lưu ý tính năng này chỉ hoạt động nếu lưu số đối phương vào danh bạ.
Bình chọn trong nhóm chat. Tương tự nhiều ứng dụng nhắn tin phổ biến, iMessage trên iOS 26 cho phép tạo bình chọn trong nhóm chat. Khi nhấn dấu + kế bên ô nhập nội dung, người dùng sẽ thấy tính năng bình chọn. Sau khi tạo xong, kết quả từ các thành viên được hiển thị theo thời gian thực. Chủ trì bình chọn được phép đặt thời điểm khóa bình chọn, trong khi người bình chọn có thể thay đổi kết quả nếu còn thời gian. Ảnh: Apple.
Thông báo đang gõ trong nhóm chat. Khi nhắn tin trong nhóm, người dùng iMessage sẽ thấy biểu tượng trạng thái khi có người đang gõ tin nhắn. Tính năng này đã xuất hiện từ lâu trên các nền tảng nhắn tin phổ biến, nhưng phải đến iOS 26 mới có mặt trên ứng dụng nhắn tin mặc định của Apple. Ảnh: The Verge.
Xem lịch sử mật khẩu đã lưu. Trên iOS 26, ứng dụng Mật khẩu (Passwords) hiển thị lịch sử chỉnh sửa mật khẩu, giúp dễ dàng xem lại mật khẩu cũ nếu gặp vấn đề khi nhập mật khẩu mới. Chỉ cần mở ứng dụng, chọn tài khoản cần kiểm tra và nhấn Xem lịch sử.
AutoMix trên Apple Music. Nếu đăng ký gói Apple Music, người dùng có thể trải nghiệm AutoMix. Về cơ bản, tính năng này sử dụng AI để hòa trộn phần kết bản nhạc đang nghe với đoạn đầu bài hát tiếp theo, mang đến trải nghiệm giống DJ chuyển nhạc. Tính năng cũng tự tùy chỉnh tốc độ và nhịp điệu để tăng mượt mà cho phần chuyển tiếp. Người dùng có thể kích hoạt AutoMix bằng cách vào Cài đặt > Ứng dụng > Nhạc > Chuyển tiếp bài hát > AutoMix.
Kéo dài thời gian báo thức lại. Mục báo thức trong ứng dụng đồng hồ cho phép tùy chỉnh thời gian báo thức lại sau khi nhấn Báo lại (Snooze). Theo mặc định, thiết bị sẽ báo lại sau 9 phút, nhưng iOS 26 cho phép tùy chỉnh thời gian trong 1-15 phút.
Ứng dụng Photos sắp xếp khoa học hơn. Trên iOS 18, ứng dụng Ảnh (Photos) bị nhiều người phàn nàn khi kết hợp ảnh từ camera với nhiều bộ sưu tập lên một màn hình, gây khó khăn khi tìm album ảnh cần thiết. Với iOS 26, Apple tách ứng dụng thành 2 phần riêng: Thư viện (Library) gồm ảnh chụp/ảnh màn hình và Bộ sưu tập (Collections), chứa album và các bộ sưu tập ảnh do người dùng thiết lập. Ảnh: 9to5Mac.
Nhạc chuông mới. Trên iOS 26, Apple bổ sung 7 nhạc chuông để người dùng đổi mới thay vì dùng các bản nhạc cũ. Để thay đổi nhạc chuông, vào Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng > Nhạc chuông > Phản chiếu, sau đó chọn một trong 7 nhạc chuông mới.
Dịch thuật trực tiếp. Dựa trên Apple Intelligence, tính năng mới của iOS 26 cho phép dịch trực tiếp tin nhắn, cuộc gọi trong iMessage, FaceTime và cuộc gọi thông thường. Về lý thuyết, chế độ này giúp người dùng trò chuyện liên tục với đối phương dù không hiểu rõ ngôn ngữ của nhau. Tuy vậy, các tính năng này chưa hỗ trợ tiếng Việt bởi Việt Nam chưa phát hành Apple Intelligence. Trước đó, Táo khuyết lên kế hoạch hỗ trợ tiếng Việt cho bộ công cụ AI trong năm nay. Ảnh: Apple.
