Doanh số bán sách thiếu nhi theo chủ đề lễ hội tăng vọt

Tính tới ngày 30/11, có 286 đầu sách liên quan đến lễ hội trong danh sách 5.000 đầu sách ăn khách nhất của Nielsen BookScan, theo The Bookseller.

Thị trường sách thiếu nhi phản ứng rất nhanh với sự thay đổi của các mùa trong năm, đặc biệt là trước những dịp lễ hội thu hút trẻ em như Lễ Phục sinh, Halloween hay Giáng sinh. Điều này đã được phản ánh bằng sự xuất hiện của nhiều tác giả và tác phẩm thiếu nhi liên quan đến lễ hội trong Bảng theo dõi tổng doanh số thị trường tiêu thụ sách (TCM) của Nielsen BookScan.

Tính tới ngày 30/11, có 286 đầu sách thiếu nhi liên quan đến lễ hội trong danh sách 5.000 đầu sách bán chạy nhất của TCM. Số sách này chỉ chiếm 1/8 danh mục nhưng mang về 21,1% doanh thu.

Trong tuần đầu tiên của tháng 12, các tác phẩm Giáng sinh mang về tới 1,75 triệu bảng Anh ( 2,2 triệu USD ). Còn tính riêng hai tháng 10 và tháng 11 vừa qua, những cuốn sách lễ hội này đã mang về 7,2 triệu bảng Anh ( 9 triệu USD ), chiếm 81% tổng doanh số sách thiếu nhi năm 2024 cho đến nay.

Trong khi trẻ em không phải đối tượng chú ý nhiều thời gian, chúng luôn có sự vui thích với đề tài lễ hội. Vì vậy, doanh số bán các cuốn sách lễ hội dành cho thiếu nhi tương đối ổn định trong suốt cả năm. Mỗi tuần, doanh thu cho các tác phẩm này trung bình là 10.000 bảng Anh ( 12.600 USD ).

Tuy nhiên, một chi tiết đáng ngạc nhiên vào năm 2024 đã xảy ra vào đầu tháng 6 khi con số này tăng vọt 174% lên 25.264 bảng Anh ( 32.000 USD ) trong một tuần trước khi ổn định trở lại. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy sự gia tăng này do 3 đầu sách We’re Going on a Sleigh Ride của Martha Mumford và Cherie Zamazing, What the Ladybird Heard at Christmas của Julia Donaldson và Lydia Monks và Dear Santa của Rod Campbell. Lý do được đưa ra là ​​giá bán trung bình của chúng giảm xuống chỉ còn hơn 1 bảng Anh ( 1,26 USD ) trong tuần đó.

Đây là đợt thanh lý trước khi các cuốn sách này phát hành phiên bản mới vào mùa thu năm nay.

Với doanh số hơn 40.000 bản, dịp thanh lý tháng 6 đã giúp What the Ladybird Heard bay lên vị trí thứ ba trong danh sách các đầu sách Giáng sinh ăn khách năm 2024. Đứng trước tác phẩm này là We’re Going on a Sleigh Ride với doanh số hơn 42.000 cuốn.

Với tác giả Donaldson, ông còn có tác phẩm ăn khách hơn là The Squirrel’s Snowman, hợp tác cùng Axel Scheffler. Với hơn 46.000 lượt mua, đây là cuốn sách được trẻ em ưa chuộng nhất trong năm 2024.

Trong khi vẫn còn vài tuần cuối của năm chưa được tính đến, có thể thấy doanh số bán sách thiếu nhi theo chủ đề Giáng sinh vẫn chưa đạt đỉnh và còn nhiều kỳ vọng.